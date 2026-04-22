ABB:s snabbaste cobot hittills

PoWa hanterar nyttolaster från 7 till 30 kg med en topphastighet på 5,8 m/s. Även räckvidd och högsta armlast är bäst i klassen, enligt ABB.

Den nya PoWa-familjen fyller enligt ABB en lucka mellan traditionella cobotar – som ofta saknar den hastighet och den nyttolast som krävs för industriella tillämpningar – och konventionella industrirobotar för mycket specialiserade, storskaliga automationsmiljöer.

PoWa finns för sex olika nyttolastkategorier, från 7 till 30 kg och är utvecklad för kompakta miljöer. Den lämpar sig enligt ABB för tillämpningar som snabb maskinbetjäning, palletering, skruvdragning och bågsvetsning.

Roboten klarar tyngre och snabbare processer samtidigt som den bibehåller flexibiliteten, användarvänligheten och det kompakta formatet hos kollaborativa robotar.

Robotarna kan programmeras med Robot Studio och Wizard Easy utan att skriva kod. Det finns programmerbara knappar på armsidan som kan användas för styrningen. Vidare är robotarna kompatibla med ett omfattande ekosystem av tillbehör från andra företag.

PoWa kan enligt ABB packas upp och tas i drift på mindre än en timme.

De nya PoWa-cobotarna drivs av ABB:s styrplattform OmniCore och levererar rörelsestyrning, hastighet och precision som är bäst i klassen och kan integreras med ABB Robotics allt större svit av AI-driven programvara, inklusive Robot Studio och Wizard Easy, vilka möjliggör intuitiv programmering, snabb driftsättning och maximal drifttid.