Halva Teslas flotta klarar inte självkörning

Fyra miljoner bilar från amerikanska Tesla behöver ny självkörningsdator och nya kameror för att kunna ha en chans att implementera oövervakad självkörning. Teslas vd Elon Musk har tappat tron på att hårdvarugenerationen HW3 är tillräcklig.

Bilar från Tesla är bara en mjukvaruuppdatering från att vara självkörande – det har i alla fall varit budskapet sedan oktober 2016. Teslas mjukvaruteam har slitit i tio år med att förverkliga löftet.

Nu ger de upp för tredje gången. Tidigare har HW2 och HW2.5 uppgraderats till HW3. Nu konstaterar Teslas vd Elon Musk att HW3 – som sitter i halva flottan – inte räcker för oövervakad självkörning. Tesla kommer att bygga särskilda anläggningar för att göra uppgraderingarna.

Bilar som sålts sedan januari 2024 använder HW4. HW3-bilar har samma förarstödsfunktioner som HW4-bilar, men med sämre prestanda. HW5 ska börja rullas ut i början av 2027.

Beskedet om uppgraderingen kom under Teslas kvartalsmöte igår. Enligt Elon Musk har HW3 för liten minnnesbandbredd för FSD (full self drive). HW4:s är åtta gånger större.

– Jag önskar att det såg ut på ett annat sätt, men Hardware 3 har helt enkelt inte den kapacitet som krävs för oövervakad FSD, sade Elon Musk.

Under kvartalsmötet berättade Elon Musk även följande:

att ett dussintal orter ska få Teslas robotaxitjänst i år. Samtidigt tonar Elon Musk ner förväntningarna. Det kommer inte att ske i någon betydande omfattning,

att robotaxiflottan har problem med att den är rädd för järnvägsövergångar, att den blockerar vägkorsningar och droppar av passagerare på fel plats,

att volymproduktion ska inledas i år av både den dedikerade robotaxin Cybercab och den tunga lastbilen Semi,

att Tesla kommer att tillverka chips i Intels 14A-process, och att

att Tesla, XAI och SpaceX kommer att tillverka egna chips i ett projekt kallat Terafab

Introduktionenen av Teslas robotaxitjänst har gått trögare än Elon Muskj förutspått.

Tjänsten drivs på fyra orter i USA. Den är huvudsakligen övervakad av personal i bilen, men tretton av de 45 fordonen i Austin har gjort körningar som enbart varit fjärrövervakade.

En Teslamodell utan ratt och pedaler, Cybercab, pilotproduceras sedan februari. 43 exemplar testas på väg, de flesta i Austin.

Tesla använder enbart kameror som sensorer. Oövervakade robotaxitjänster i skarp drift idag från Waymo, Weride och Pony AI använder även lidar, radar och ultraljud.