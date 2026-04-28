Elektronikskatteupproret

Skicka ett mail till finansminister Elisabeth Svantesson och uppmana henne att avskaffa den särskilda kemikalieskatten på elektronik. Kampanjen har sjösatts inför valet i höst av branschorganisationerna Applia och Elektronikbranschen.

Kemikalieskatten på elektronik infördes 1 juli 2017 med ambitionen att minska miljöpåverkan från framför allt hemelektronik.

Ursprungligen var skatten 8 kronor per kg för vitvaror och 120 kronor per kg för annan elektronik. I båda fallen finns ett tak på 320 kronor per vara.

Två år senare höjdes den till 11 kronor per kg för vitvaror och 160 kronor per kg för övrig elektronik, med ett tak på 440 kronor. Idag är det maximalt 690 kronor.

Staten drar årligen in 2,7 miljarder kronor på skatten enligt kampanjsajten.

Argumenten är desamma som när den infördes 1 juli 2017: skatten finns bara i Sverige, har ingen miljöeffekt och ger färre jobb i landet. Plus att arbete mot farliga kemikalier bör ske på EU-nivå inom ramen för direktiv som Reach och RoHS.

Det är som bekant val i september och branschorganisationerna ser en möjlighet att påverka politikerna. På Applias och Elektronikbranschens gemensamma sajt finns svar från de olika partierna hur de ser på frågan: fyra vill avskaffa den och fyra vill ändra den.

Det finns också ett formulär för den som vill mejla finansministern och uppmana henne att avskaffa den.

