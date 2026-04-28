På gång: Standard för energilager i elnätet

Hur länge behöver batterilagret på din laddstation kunna leverera en viss effekt utan att bli för varmt? Svaret på den typen av frågor kring energilager för laddstationer, solcellsparker och andra delar av elnätet standardiseras nu av IEC.

Mycket av jobbet är redan gjort. Det som händer är att två tekniska specifikationer upp­dateras till fullvärdiga standarder.

Du kan påverka innehållet genom att delta i kommittén SEK TK120 (Elektriska energi­lagrings­system).

– Särskilt i energi­kritiska frågor är det viktigt att svenska förhållanden, praxis och kom­petens tas med i åtanke, skriver SEK i ett pressmeddelande.

– Den som deltar har också ett försprång framför dem som senare kommer att ta del av de färdiga standarderna.

Parallellt tas vägledningar fram, bland annat om energi­tjänster och flexibilitet i elnätet.

IEC-standarder antas normalt som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK.