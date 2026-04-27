Femte generationens SiC

30 procents lägre ledningsförluster vid höga temperaturer, så presenterar japanska Rohm femte generationen av sina MOSFET:ar i EcoSiC-familjen. Förutom invertrar till elbilar passar kiselkarbidkretsarna till kraftmatning i datacenter och i industriella produkter.

Rohm började sälja MOSFET:ar i kiselkarbid redan 2010 och är därmed en av pionjärerna på området. Dessutom kvalificerade komponenterna tidigt enligt fordonsstandarden AEC-Q101.

Den föregående generationen började sampla 2020 och finns för spänningar från 650 V till 1 700 V. Transistorerna går att få som chip, i kapsel men också i form av moduler.

Generation fyra hade 40 procents lägre RDS(on) relativt generation två och för den femte generationen, som nu lanseras, har det reducerats ytterligare 30 procent vid höga temperaturer, det vill säga 175 grader i övergången, Tj, och en spänning på 760 V.

Enligt Rohm innebär det att exempelvis invertrar i fordon kan göra mindre samtidigt som de kan leverera mer effekt.

Provexemplar av okapslade kretsar började skeppas under förra året och kvalificeringen var klar i mars. Det dröjer till juli innan det kommer provexemplar av kapslade komponenter och moduler.