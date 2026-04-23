Ny GPU avvaktar med AI

Bolt Graphics i Sunnyvale, Kalifornien, har gjort tapeout på sitt första GPU-chip, Zeus, i TSMC 12FFC. Zeus siktar på HPC- och grafikberäkningar som idag sker på CPU:er. Zeus ska kunna göra jobbet betydligt billigare.

I förra veckan noterade ett analyshus att det just nu finns inte mindre än 135 företag som utvecklar AI-processorer. Gissningsvis finns även Bolt Graphics bland dem – AI-processorer är nära släkt med GPU:er – men du får gräva överraskande långt ner i pressmeddelandet för Zeus innan ”AI” nämns som tillämpning.

Bolt lyfter istället fram att Zeus kan användas för grafik- och högprestandaberäkningar, HPC. Chipet vänder sig mot användargrupper som idag använder CPU:er för dessa beräkningar.

Säljpoängen är att den är kostnadsoptimerad på systemnivå medan konkurrenterna enligt Bolt typiskt optimerar för prestanda.

Zeus levereras med en egen mjukvaruplattform. 14 000 har registrerat sitt intresse. Volymproduktion är planerad till Q4 2027.

Den kommer att finnas i PCI-expresskort och i 2U-rackenheter.

Zeus arkitektur är skalbar och kommer att kunna hänga med till åtminstone 5 nm. Vid det laget tänker Bolt att expandera sin marknad till gaming och AI.

Bolt tror att arkitekturens totala marknadspotential ligger över 55 miljarder dollar.