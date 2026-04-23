JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Ny GPU avvaktar med AI

Bolt Graphics i Sunnyvale, Kalifornien, har gjort tapeout på sitt första GPU-chip, Zeus, i TSMC 12FFC. Zeus siktar på HPC- och grafikberäkningar som idag sker på CPU:er. Zeus ska kunna göra jobbet betydligt billigare.

I förra veckan noterade ett analyshus att det just nu finns inte mindre än 135 företag som utvecklar AI-processorer. Gissningsvis finns även Bolt Graphics bland dem – AI-processorer är nära släkt med GPU:er – men du får gräva överraskande långt ner i pressmeddelandet för Zeus innan ”AI” nämns som tillämpning.

Bolt lyfter istället fram att Zeus kan användas för grafik- och högprestandaberäkningar, HPC. Chipet vänder sig mot användargrupper som idag använder CPU:er för dessa beräkningar.

Säljpoängen är att den är kostnadsoptimerad på systemnivå medan konkurrenterna enligt Bolt typiskt optimerar för prestanda.

Zeus levereras med en egen mjukvaruplattform. 14 000 har registrerat sitt intresse. Volymproduktion är planerad till Q4 2027.

Den kommer att finnas i PCI-expresskort och i 2U-rackenheter.

Zeus arkitektur är skalbar och kommer att kunna hänga med till åtminstone 5 nm. Vid det laget tänker Bolt att expandera sin marknad till gaming och AI.

Bolt tror att arkitekturens totala marknadspotential ligger över 55 miljarder dollar.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

23 apr 2026 15:45 - Jan Tångring
ProduktLäs mer...
ISS Europe: Halvledarstrategierna som påverkar Europa
23 apr 2026 11:14 - Per Henricsson
ISS Europe: Halvledarstrategierna som påverkar Europa

De amerikanska tullarna blir kvar även med en ny president, japanska Rapidus visar att det går att skapa halvledarproduktion av världsklass på kort tid och alla världsdelar stöttar sin halvledarindustri men på olika sätt. Det budskapet levererade Martin Zech från konsultbolaget FQI Consultings Brysselkontor under branschorganisationen Semis konferens i polska Sopot i slutet av mars.

REPORTAGELäs mer...
Halva Teslas flotta klarar inte självkörning
23 apr 2026 10:33 - Jan Tångring

Fyra miljoner bilar från amerikanska Tesla behöver ny självkörningsdator och nya kameror för att kunna ha en chans att implementera oövervakad självkörning. Teslas vd Elon Musk har tappat tron på att hårdvarugenerationen HW3 är tillräcklig.

NyheterLäs mer...
Nokia knoppar av rymden
23 apr 2026 08:05 - Per Henricsson
Nokia knoppar av rymden

Den finska telekomjätten Nokia knoppar av sin rymdverksamhet i ett separat bolag kallat Modul8. Det handlar om utveckling vid Nokia Bell Labs i USA av mobilnät för månen och i rymdfärder.

NyheterLäs mer...
Bosch samplar tredje generationens SiC-kretsar
23 apr 2026 06:36 - Per Henricsson
Bosch samplar tredje generationens SiC-kretsar

20 procent effektivare samtidigt som de är mindre än föregångarna. Så marknadsför tyska Bosch den tredje generationen av sina MOSFET:ar i kiselkarbid som testas av utvalda kunder.

ProduktLäs mer...
271 buggar i Firefox ett ljus i tunneln
22 apr 2026 15:39 - Jan Tångring
271 buggar i Firefox ett ljus i tunneln

En buggbott baserad på den omtalade stora språkmodellen Mythos från AI-jätten Anthropic har hittat inte mindre än 271 buggar i webbläsaren Mozilla Firefox. Men Mozillas teknikchef drabbas inte av panik. Tvärtom. Elektroniktidningen förklarar varför.

NyheterLäs mer...
ABB:s snabbaste cobot hittills
22 apr 2026 15:26 - Per Henricsson
ABB:s snabbaste cobot hittills

PoWa hanterar nyttolaster från 7 till 30 kg med en topphastighet på 5,8 m/s. Även räckvidd och högsta armlast är bäst i klassen, enligt ABB.

ProduktLäs mer...
Förslag: Satsa 20 miljarder på elektronik och halvledare
22 apr 2026 12:13 - Per Henricsson
Förslag: Satsa 20 miljarder på elektronik och halvledare

Tio statliga miljarder över tio år plus lika mycket från industrin i ett Vinnovalett innovationsprogram. Det är förslaget i en färsk rapport om Sveriges halvledarstrategi för de kommande tio åren.

NyheterLäs mer...
Ringbelysning för stora ytor
22 apr 2026 10:21 - Per Henricsson
Ringbelysning för stora ytor

Kistabaserade Inspectis lanserar en ringbelysning för avsyningsuppgifter där man tittar på större ytor utan att zooma in. Ljuskällan är avsedd att användas tillsammans med företagets digitala inspektionsprodukter.

ProduktLäs mer...
Kritisk råvara igår inte idag för batterier
21 apr 2026 15:15 - Jan Tångring
Kritisk råvara igår inte idag för batterier

Batterimaterial som först beskrivits som kritiska har senare bytts mot andra material som kunnat möta efterfrågan och pris. Forskare i Lund konstaterar att batterimarknaden visat sig vara motståndskraft mot pris- och materialstörningar.

NyheterLäs mer...
I Houston rullar två obemannade Teslataxi, dito Dallas
21 apr 2026 14:16 - Jan Tångring
I Houston rullar två obemannade Teslataxi, dito Dallas

Två små områden i Houston respektive Dallas kan använda Teslas självkörande taxitjänst. Orterna ha bara två bilar vardera i drift, men de har tagit körningar utan Teslapersonal i bilen. 

NyheterLäs mer...
Silex vill köpa fabrik i USA
21 apr 2026 14:15 - Per Henricsson

Planerna på en 300 mm-fabrik i Järfälla skrinläggs, istället vill Silex köpa en existerande fabrik på USA:s östkust och bygga om den för mikromekanik. Det framgår av dagens pressmeddelande där huvudnyheten är företagets planer på en börsnotering.

NyheterLäs mer...
Silex till Stockholmsbörsen
21 apr 2026 09:04 - Per Henricsson
Silex till Stockholmsbörsen

Mikromekanikfoundryt Silex i Järfälla avser att noteras på Nasdaq Stockholm före sommaren. De kinesiska ägarna säljer större delen av sina aktier samtidigt som bolaget vill ta in en miljard kronor via nytryckta aktier.

NyheterLäs mer...
Värre för PC-processorer än för minnen
20 apr 2026 15:53 - Per Henricsson

AI-boomen har inte bara fått minnespriserna att rusa, enligt Digitimes går det inte längre att få tag på vissa PC-processorer. Tillverkningskapaciteten hos både Intel och AMD har styrts över till serverprocessorer.

NyheterLäs mer...
Molex köper fiber-till-chip
20 apr 2026 13:54 - Per Henricsson
Molex köper fiber-till-chip

Kontaktdonsjätten Molex har förvärvat israeliska Teramount, specialist på kiselfotonik och så kallad Co-Packaged Optics (CPO). Potentiella kunder finns inom allt från AI och datacenter till 5G.

NyheterLäs mer...
Göteborg levererade!
20 apr 2026 13:03 - Per Henricsson
Göteborg levererade!

Förra veckan gjorde Elektronikmässan en efterlängtad comeback i Göteborg, på Åby Arena. Totalt samlades 2057 besökare under mässans två dagar där 155 utställare presenterade produkter och tjänster.

NyheterLäs mer...
Elektronikgolfen är tillbaka
20 apr 2026 08:52 - Per Henricsson
Elektronikgolfen är tillbaka

Efter många års uppehåll är det återigen dags för Elektronikgolfen. Det är inte bara en tävling utan en möjlighet att knyta nya kontakter, spela golf och ha en rolig dag tillsammans med kollegor, kunder och samarbetspartners. Så boka den 28 maj för en runda på Bro-Bålsta Golfklubb nordväst om Stockholm.

NyheterLäs mer...
Statligt stöd till cellfabriken i Somerset
17 apr 2026 14:47 - Per Henricsson
Statligt stöd till cellfabriken i Somerset

Storbri­tannien lovar att investera 4,7 miljarder kronor i Tata Groups batteri­cells­fabrik i Somerset. 

NyheterLäs mer...
AI-boomen kan öka Ericssons kostnader
17 apr 2026 14:18 - Per Henricsson
AI-boomen kan öka Ericssons kostnader

Det kommer allt fler rapporter om längre ledtider och stigande komponentkostnader. Att även Ericsson påverkas bekräftade företagets vd Börje Ekholm i dagens telefonkonferens men påpekade samtidigt att problemet än så länge är hanterbart.

NyheterLäs mer...
Länken mellan svenska solcellen och batteriet
17 apr 2026 09:46 - Jan Tångring
Länken mellan svenska solcellen och batteriet

EMBEDDED WORLD
Det är alltid trevligt att besöka montern för belgiska E Peas (e-peas) eftersom den har svensk teknik i sina demonstrationer: Epishines solceller och Lignas superkondensatorer.

ProduktLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)