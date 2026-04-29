Visar var signalen går



Ibland vill man bara veta vilken väg en signal tar på kretskortet. Xjtag har släppt ett gratisverktyg som hjälper dig med uppgiften bara du har tillgång till layouten i ODB++-format.

Det behövs inget instrument och inget CAD-verktyg, det räcker med att designen exporterats som ODB++ för att Xjtag Layout Viewer ska kunna hjälpa dig med att exempelvis visa vilken väg en signal tar på kortet, var en viss komponent finns eller en anslutning.

Programmet kan hämtas kostnadsfritt från företagets hemsida och installera på lämplig Windowsdator.