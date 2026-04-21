I Houston rullar två obemannade Teslataxi, dito Dallas

Två små områden i Houston respektive Dallas kan använda Teslas självkörande taxitjänst. Orterna ha bara två bilar vardera i drift, men de har tagit körningar utan Teslapersonal i bilen.

Teslas experimentella robotaxitjänst fortsätter att rullas ut i sakta mak. Sedan tidigare finns Teslas robotaxi i Austin och San Francisco. Nu adderas Houston och Dallas till orterna som täcks.

I Houston täcker tjänsten 65 km². I Dallas finns den i Highland Park, en stad med nära 8000 invånare.

De 511 robotaxifordonen i San Francisco är alltid bemannade.

I Austin har i skrivande stund minst 13 av de 45 fordonen tagit köruppdrag utan Teslapersonal i bilen.

De två plus två bilar som nu placerats i Houston och Dallas har rapporterats ta oövervakade körningar.

Statistiken kommer från Robotaxitracker, som matas med data från privatpersoner.

Bilarna som används är hittills Teslas standardbilar. Den rattlösa Cybercab har siktats i volym på parkeringsplatser men har inte vågat sig ut på vägarna ännu.

Enligt tidigare annonserade planer kommer Teslataxi under första halvåret även att rullas ut i Phoenix, Miami, Orlando, Tampa och Las Vegas.