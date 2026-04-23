Nokia knoppar av rymden

Den finska telekomjätten Nokia knoppar av sin rymdverksamhet i ett separat bolag kallat Modul8. Det handlar om utveckling vid Nokia Bell Labs i USA av mobilnät för månen och i rymdfärder.

I mars 2025 satte Modul8-gruppen upp och tog i drift det första mobilnätverket på månen som en del av uppdraget IM2. Idag samarbetar gruppen med Axiom Space för att integrera dess strålningshärdiga kommunikationssystem i nästa generations rymddräkt kallad Axiom Extravehicular Mobility Unit. Den är utvecklad för miljön på månen inom NASA:s Artemisprogram.

Modul8 behöver mer kapital för att kunna fortsätta växa och föreslås därför gå samman med kanadensiska Celestial Acquisition Corp, ett bolag utan verksamhet listat på Torontobörsen med avsikten att gå samman med ett lämpligt bolag.

Om affären går igenom kommer Nokia att bli största ägare och ska fortsätta att spela en viktig roll med motiveringen att rymd- och satellitkommunikation blir allt viktigare för framtidens nätverk.