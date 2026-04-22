Ringbelysning för stora ytor

Kistabaserade Inspectis lanserar en ringbelysning för avsyningsuppgifter där man tittar på större ytor utan att zooma in. Ljuskällan är avsedd att användas tillsammans med företagets digitala inspektionsprodukter.

HD-124-LA har 48 lysdioder arrangerade i en ring med en diameter på 148 mm, vilket enligt Inspectis skapar en mjuk och jämn belysning med hög intensitet. Den större diametern ska bidra till att skapa tydliga bilder av blanka ytor som metallkomponenter eller kretskort vid lägre förstoring.

I kombination med segmenterad belysning ger LA-modellen mindre problem med skuggor när komponenterna har stora höjdskillnader. Den är särskilt väl anpassad för inspektion av lödfogar, för att upptäcka repor och fel, samt identifiering av skillnader i textur.

Lysdioderna har högt färgindex (CRI) och en temperatur på 5700 K.

Det går att justera ljusstyrkan i fem steg och dessutom strömförsörjs ringljuset direkt via Inspectis digitalmikroskop vilket gör att man slipper en extra kabel.