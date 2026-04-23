ISS Europe: Halvledarstrategierna som påverkar Europa

De amerikanska tullarna blir kvar även med en ny president, japanska Rapidus visar att det går att skapa halvledarproduktion av världsklass på kort tid och alla världsdelar stöttar sin halvledarindustri men på olika sätt. Det budskapet levererade Martin Zech från konsultbolaget FQI Consultings Brysselkontor under branschorganisationen Semis konferens i polska Sopot i slutet av mars.

– Som alla vet har den amerikanska administrationen dramatiskt ändrat sin policy de senaste åren. Bidenadministrationen försökte få tillbaka halvledar-tillverkning med det som kan kallas ett incitamentsbaserat program, the 2022 Chips and -Science Act, som innehöll mycket pengar till bidrag men också 25-procentiga skattekrediter.

DESSUTOM FINANSIERADE administrationen ett omfattande forskningsprogram.

Som alla kanske vet kritiserade Trump inte initiativet i sig utan tillvägagångssättet. Han är mer för piska än morötter.

– Vi har gått från subventioner till skatter. Trumpadministrationen har skapat ett system som gör att det kostar att få tillgång till den amerikanska marknaden.

Administrationen har förhandlat med alla stora länder och samarbetspartners vilket har resulterat i löften om enorma investeringar från bland annat Sydkorea, Japan och Taiwan för att slippa tullarna. Eller i varje fall minska dem.

Dessutom har administrationen i Washington breddat omfattningen. Det handlar inte bara om inhemsk tillverkning utan att få kontroll även över tillgången till kritiska mineraler och diversifiering i alla led.

– En mer spektakulär åtgärd är de investeringar den amerikanska staten gjort i Intel och några andra bolag. Det har triggat debatt i kongressen men vi får se vad som händer i mellanårsvalet, om det förändrar något.

Den senaste turen är hotet mot halvledare tillverkade i Europa men kriget i Iran har fått utspelet att hamna i skymundan.

SAMTIDIGT ÄR TRUMP mer frikostig gentemot Kina än exempelvis Obama när det kommer till export av GPU:er och AI-kretsar även om det på senare tid cirkulerar rykten om att det kan komma att krävas licenser för all export av alla AI-kretsar, inklusive de som hamnar i EU och andra västländer.

Den som hoppas på en förändring under nästa mandatperiod ska tänka om, enligt Martin Zech.

– Erfarenheten säger att de flesta saker som Trump implementerade under sin första mandatperiod inte ändrades av Bidenadministrationen. Besluten tas av en anledning och när de väl är implementerade är det krångligt att riva upp dem så de tenderar att bli kvar under lång tid.

Tittar vi i stället på Kina blir bilden en annan. Landet har skapat en fond på ungefär 94 miljarder dollar som gått i tre omgångar för att stötta den lokala halvledarindustrin. Den fokuserar hårt på utrustning och material, det som behövs för att utrusta och driva halv-ledarfabriker.

– Det är det officiella spåret där även stora bolag bidrar med förhoppningen att den kinesiska industrin ska bli mer självförsörjande. Sen finns ett parallellt spår som vi inte vet så mycket om. Det drivs politiskt av ledarskiktet i det kommunistiska partiet och där Huawei är ombedd att koordinera ett stort antal företag som utvecklar teknik som kontrolleras av den amerikanska administrationen idag.

DET FINNS I PRINCIP ingen officiell information om detta men EDA-verktyg och EUV-litografi är två tänkbara områden. I början av året avslöjade exempelvis Reuters att Huawei hade vad som kan kallas en prototyp till en EUV-källa.

Den nya femårsplanen som precis antagits har med halvledarteknik som ett prioriterat område så satsningarna kommer att fort-sätta.

Om vi istället tittar på Japan utgör Rapidus kärnan i statens politik när det kommer till halvledare.

– Rapidus lanserades år 2022 genom ett konsortium av större företag och staten med målet att ha produktion av kretsar med 2 nm år 2027 och 1,4 nm år 2029. Det känns som de kommer att klara det.

DEN NUVARANDE premiärministern, som nyligen valdes om med bred majoritet, har identifierat halvledare som en strategisk industri och är en stor anhängare av projektet. Många räknar därför med att Rapidus kommer att få utökade statliga anslag och så sent som februari säkrades ytterligare 1,7 miljarder dollar från staten och ett konsortium av 32 företag.

– Ambitionen är att tredubbla tillverkningen i Japan från 2020 till 2030, målet är nå knappt 100 miljarder dollar i år.

Värt att notera är att landet också börjat investera i ett bredare ekosystem runt Rapidus med olika typer av utrustningstillverkare och leverantörer av insatsmaterial.

– Det är inte helt -transparent men vi tror att staten äger ungefär 40 procent av Rapidus men bara har 11,5 procent av rösterna. Det finns en önskan att de privata företagen ska fortsätta ta de strategiska besluten. Det enda man ska komma ihåg är att staten har vetorätt.

För Sydkorea har halvledare varit ett prioriterat område under lång tid med jättar som Samsung och SK Hynix. Landet har dock inte satsat på subventioner i form av pengar utan istället på skatterabatter.

Systemet har nyligen befästs genom ett beslut i januari som gör det möjligt för staten att fortsätta stödja industrin och särskilt det stora klustret av fabriker som vuxit fram i Gyeonggi-provinsen söder om Seoul.

– Att vi inte hört så mycket om beslutet beror på att det träder i kraft först 2027. Men det öppnar dörren för betydligt större subventioner till halvledarindustrin.

DESSUTOM PÅGÅR diskussioner om halvledarindustrin ska få ett undantag från arbetstidslagstiftningen som har en gräns på 52 timmar per vecka. Förslaget är att göra arbetstiden flexiblare så att anställda ska kunna arbeta fler timmar under en begränsad period.

Slutligen Taiwan, hem för TSMC, men också i centrum för diskussionerna mellan USA och landet.

– Den taiwanesiska staten investerar mycket pengar för att de ledande processerna ska bli kvar i landet. Det finns också en överenskommelse med USA om att tullarna på halvledare är 15 procent. Företag som TSMC kan antagligen undvika dem eftersom de investerar så mycket i Phoenix, Arizona.

Blir alla planer verklighet kan det handla om 250 miljarder dollar under en tioårsperiod.

– Sen ska man alltid komma ihåg att Taiwan har ett krav på N-2.

STATEN STÖDJER BOLAG som investerar utomlands men försäkrar sig samtidigt om att de två senaste processgenerationerna bara finns på ön. Det är en av sakerna som orsakar spänningar i Washington som vill ha de mest avancerade processerna i Arizona.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.

Så medan TSMC rampar upp 2 nm i Taiwan ligger fabriken i USA på 4 nm för att introducera 3 nm under andra halvan av 2027.

– Administrationen i Washington vill fortfarande ta tillbaka tillverkningen, diversifiera leverantörsledet och skatterna är här för att stanna. Om du ska besluta om investeringar måste du förhålla dig till det, säger Martin Zech.