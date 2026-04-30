Boka svenska WBG-dagarna

Den 15–17 juni är det dags för Scape, den årliga konferensen i Stockholm om material med brett bandgap. På talarlistan finns representanter för bland annat Wolfspeed, Infineon, ST Microelectronics, On Semi och Swegan.

För den som inte känner igen Scape kanske de tidigare namnen är mer bekanta, ISiCPEAW eller IWBGPEAW. Hur som helst är det en tvådagarskonferens som föregås av en utbildningsdag arrangerad av WBG Power Center, Rise, KTH och Svensk Elektronik.

Konferensen täcker hela området från forskning till kommersiella komponenter och är i år förlagd till Skogshem & Wijk Konferens Event på Lidingö.

Inledningstalare är Victor Veliadis från Power America. Många av tillverkarna är på plats och presenterar, det gäller Wolfspeed, Infineon, ST Microelectronics, Mitsubishi och Linköpingsbolaget Swegan. On Semi representeras av den svenska utvecklingsavdelningen. Det kommer också personer från användare som Scania, Hitachi, Ferroamp, Delta och Flex Power Modules att prata.

Rise presenterar den epitaxilina för kiselkarbid i Electrumlabbet som institutet nyligen tagit över från Coherent.

Även akademien är väl representerade.

Konferensen kostar 4000 kronor. Mer information och anmälan finns här (länk).