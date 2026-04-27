Årets kvinnliga förebild blev Funkis teknikchef

För fjärde året i rad delades priset som Årets kvinnliga förebild ut på Elektronikmässan. Målet med priset är att uppmärksamma kvinnor i elektronikbranschen och årets pristagare blev Josefine Hölling på musikinstrumentbolaget Funki.

År 2023 utsågs Helene Winberg, vd på kontraktstillverkaren Frontside, till Årets kvinnliga förebild. 2024 blev det Svensk elektroniks ordförande Sofia Persson Björk. I fjol gick priset till Susanna Holmstrand som arbetar som inköpare av elektronikkomponenter på Volvo Cars. I år blev det musikinstrumentbolaget Funkis teknikchef som fick ta emot priset under Elektronikmässan i Göteborg.

Funki skapar enligt Funki möjligheter för alla att spela musik tillsammans på sina egna villkor. Instrumenten som är tillgänglighetsanpassade för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. De erbjuder ett nytt sätt att kommunicera och interagera genom musik.

Initiativtagarna till priset är Phoenix Contacts svenska kontor tillsammans med mässarrangören Easyfairs.

Motiveringen lyder:

Josefine Hölling är en kraft som förändrar – genom teknik, musik och mod. Som medgrundare och teknisk chef (CTO) för Funki skapar hon lösningar som inte bara är tekniskt briljanta, utan också djupt mänskliga. Funki är ett nyskapande och inkluderande musikinstrument som ger människor med olika förutsättningar möjligheter att spela, skapa och uttrycka sig tillsammans.

Med sitt starka musikintresse och sin bakgrund som systemutvecklare och musikproducent har Josefine förenat kreativitet och ingenjörskonst på ett sätt som visar hur kraftfullt teknik kan vara när den ges mening och riktning. Hennes arbete bygger på övertygelsen att nyfikenhet står i centrum – att vi, tillsammans och med djup kognitiv förståelse, skapar och kan dela detta.

Genom Funki bidrar hon till ökad social inkludering, minskar utanförskap och bryter de barriärer som skapar eller leder till diskriminering i utbildning och psykisk ohälsa. Hon visar att elektronik kan vara ett viktigt verktyg för att skapa kreativitet, delaktighet och glädje – och att teknikens största styrka uppstår när variation blandas för att skapa mångfald.

Josefine är en förebild inte bara för unga kvinnor i elektronikbranschen, utan för alla som tror på att teknikens framtid formas där mångfald och innovationskraft möts. Hennes arbete visar att elektronik kan vara både inkluderande, inspirerande och förändrande – och att modet att skapa nytt kan göra världen bättre för många fler.

På bilden: Annelie Höst Pedersen (Phoenix), Josefine Hölling och Johanna Hjärne (Phoenix).