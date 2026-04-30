Micro-D SMT från Winchester

För dig som utvecklar stryktåliga produkter inom försvar, flyg, medicin eller industri finns nu amerikanska Winchesters Micro-D SMT-kontakter i lager hos Powell.

Det meddelar Powell i en pressrelease. Anslutningen ska tåla höga vibrationer och hårda stötar. Kontakterna är lödda direkt på PCB-kopparfälten.

Den gemensamma nämnaren är den rektangulära formen i låg profil. I övrigt kan du få den i olika utföranden och med olika pinkonfigurationer.

Kontaktresistansen är upp till 8 milliohm och strömkapaciteten upp till 3 A. Dielektrisk genomslagsspänning är 600 VAC på havsnivå och 150 VAC på 20 000 meter.

Isoleringsresistansen är minst 5000 megaohm vid 500 VDC.

Powell är godkänd distributör för 50 militärkvalificerade specifikationer och ISO9120-certifierad. Företaget har teknisk personal för designstöd i Europa.