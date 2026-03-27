Redo att tillverka för Norden

Vi pratar med kontraktstillverkaren Aurightec som ställt in siktet på att hitta kunder i Norden. Specialitet: kritiska system.

Aurightec omsätter cirka 100 miljoner euro och har runt 500 anställda, varav cirka 200 i Tallinn.

En ”ny” kontraktstillverkare – Aurightec – hörde av sig till Elektroniktidningen och ville presentera sig för våra läsare. Som identitet är Aurightec i sig bara årsgammal. De tre fabrikerna är däremot mogna. Fabriken i Tallinn har trettio år på nacken.

Den grundades 1994 av finländska Elcoteq. År 2007 följde fabriken med när den franska EMS-gruppen Eolane köpte Elcoteq.

– Vi brukade tillhöra en större grupp företag under det namnet, berättar Andrius Luinys, global säljchef för Aurightec, själv hemmahörande i Litauen.

Aurightec föddes när Eolane delades upp i fjol. En fransk och en marockansk del av Eolane såldes till schweiziska kontraktstillverkaren Cicor, medan verksamheterna i Tallinn, Suzhou (Kina) och Kulim (Malaysia) samlades i Aurightec.

– Så vi har gjort lite rebranding och omstruktureringar sedan i fjol.

Andrius Luinys börjar nu bearbeta Norden och besöker Elektronikmässan i april.

– Jag ser det som att Tallinn ligger mycket nära Finland, Sverige, Norge och Danmark. Det är i princip en hemmamarknad för oss. Man kan hoppa på ett flyg och vara här på 50 minuter eller en timme.

Aurightec har redan kunder i Norden, men inga som får namnges.

Företaget vill uppfattas som kvalitetstillverkare. Det är en kompetens som byggts upp efter mångåriga leveranser till fordonsindustrin.

– Fordonskunderna har format vårt arbetssätt. Kraven där är mycket tuffa. Det har höjt vår kvalitetsnivå generellt.

Där har Aurightec tillverkat komponenter för interiör och exteriör belysning, batterisystem (exklusive mjukvara), sensorer och motorrelaterade elektronikenheter.

Hirschmann är kund, så slutanvändarna blir många: Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Saab, Cupra, Skoda, Ford, Volvo, BMW, Mercedes.

Aurightec har fortfarande kunder inom fordon, men det är inte ett prioriterat tillväxtområde.

– Ett av skälen är att den europeiska fordonsmarknaden står inför ganska tuffa utmaningar just nu. Fordonsmarknaden minskar generellt i Europa. Samtidigt har kontrakten tuffa villkor.

Så vad tittar ni i stället på?

– Industriella tillämpningar till att börja med. Därefter även Internet of things och smarta hem. Och transportsektorn i bredare mening. Vi är certifierade för järnvägssektorn.

Schweiziska LEM är en kund som får namnges. Där handlar det om komponenter för mätlösningar.

Det som fordonssegmentet generellt har gett Aurightec, är erfarenhet av produktion för kritiska system.

– Vi fick med oss en stark kvalitetskänsla från de krav som gäller inom fordonsindustrin. De är tuffa och det lärde oss mycket. Det var så vi blev skickliga inom kvalitetshantering.

Andrius Luinys ger exempel på kunduppdrag. Inom järnväg har Aurightec tillverkat elektronik till fordonsstyrenheter. Inom medicinteknik har de tillverkat delkomponenter till ultraljudssystem.

Vad gäller komponenter för säker kommunikation har de tagit uppdrag från ett av de största globala företagen inom området. Produkterna är handhållna enheter, fordonsmonterade radiosystem och portabla basstationer. Aurightec gör inte bara elektroniken utan slutmonterar även den färdiga enheten.

– Slutanvändarna är brandkår, polis, gränskontroll – brottsbekämpning och säkerhet. Det används inte för försvar, men skulle potentiellt kunna göra det – de är dual use.

Elektroniktidningen frågar om försvar blivit ett fokusområde, med tanke på kriget. Svaret blir nej eftersom Aurightec saknar erfarenhet och certifieringar.

Men efter vår intervju enas ledningsgruppen i ett strategimöte om att börja utforska potentialen i den del av försvarsmarknaden som är dual use och nonlethal, exempelvis UAV:er och robotplattformar.

– Försvar är ju en av de heta sektorerna. Dual useprodukter för icke-dödliga ändamål ställer inte samma hårda krav och har inte upphandlingscykler på fem–tio år.

Hur stora order tar ni?

– Det varierar från fall till fall. En del projekt är små, en del medium. Och så har vi projekt som sticker iväg lite högre. I snitt ligger vi kanske på årsvolymer på några tusen eller några tiotusen. I bland hundratusen. Men aldrig miljontals.

Den ideala kunden är lite större än Aurightec. Och en kund som kan vara intresserad av att växa vidare tillsammans.

– Ofta börjar man med en mindre del av affären, eftersom vi först måste bevisa att vi duger. Men på längre sikt vill vi se att det finns möjlighet att växa tillsammans. Därför passar vi bäst med medelstora bolag.

Aurightec utvecklar egna testlösningar och deltar gärna i konstruktionsarbetet – för producerbarhet, testbarhet, och så vidare.

– Vi har ingenjörer som kan erbjuda konstruktionsstöd, både för PCB-layout och för mekaniska detaljer. Om kunden har behov och intresse.

Och Aurightec hjälper till att optimera för kostnad, förstås.

– Om en kund kommer med en produkt som innehåller mekaniska delar – till exempel display, metallkapsling, kablage eller CNC-bearbetade detaljer – då kan vi hjälpa till att hitta leverantörer i Asien. Och benchmarka priserna.

Den geografiska spridningen ger flexibilitet i var tillverkningen läggs. Det har blivit extra relevant i värld en av tullkrig och artificiella handelshinder.

– Vi kan erbjuda olika produktionsupplägg beroende på var kunden säljer sina produkter.

Tallinnfabriken kan användas för europeiska behov. Kina ger bra kostnader och bra sourcing. Malaysia är ett alternativ vid leveranser till USA, där Kina är problematiskt.

Är det skillnad på vilken typ av uppdrag fabrikerna faktiskt får?

– Bra fråga. I Tallinn har vi arbetat i huvudsak mot fordon, telekom och kritisk kommunikation samt industri. Det är så verksamheten varit uppdelad i dag.

– I Asien är bredden större. Där arbetar vi även med medicinteknik och järnväg – det är där vi har också certifieringar för de sektorerna.