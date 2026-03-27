AI ska bli fysisk med Risc V-muskler

EMBEDDED WORLD:

Elektroniktidningen pratar med James Prior, marknadschef på kiselsmedjan Globalfoundries dotterbolag Mips, om förutsättningarna för GF:s satsning på ”fysisk” AI – att kontrastera mot dagens bleka AI som gömmer sig i datacenter.

De konkreta nyheter som Globalfoundries presenterade under mässan var en referensdesign till robotarmar tillsammans med tyska Inova och utvecklingsverktyg för säkerhetskritiska system tillsammans med Green Hills.

Och i december välsignades GF:s processorportfölj av Quintauris, en europeisk referensarkitektur för fordon.

Det finns en röd tråd. GF satsar på ”fysisk AI”.

Robotik kan bli en riktigt stor nisch för AI. Det är alla fall något som Globalfoundries rustar upp för. Och inte bara robotik utan även generellt inom industri, fordon, försvar, infrastruktur och edge finns tillämpningar som rör sig och agerar ute i den fysiska verkligheten omkring oss.

Motorn i denna fysiska AI kommer att vara cpu-arkitekturen Risc V. Så har GF lagt sitt strategiska pussel.

GF tänker inte försöka konkurrera med processledande TSMC om AI i datacentren. I fysisk AI efterfrågas inte de minsta noderna och den gränslösa prestandan. Spelplanen är jämn – TSMC har ingen given fördel i starten.

James Prior

– Du kan inte sätta ben på ett datacenter och kalla det en robot. Eller sätta hjul på det och kalla det en bil, säger James Prior.

Han tror fysisk AI är nästa naturliga steg i AI-utvecklingen.

– Alla inbyggda system kommer att genomsyras av AI. Beslut kommer att flyttas från molnet. Det blir snabbare, deterministiskt, tillförlitligare och får lägre latens. Och det blir mer privat.

Hur kommer Risc V in i bilden? Jo, GF har börjat köpa på sig egen kompetens och IP inom arkitekturen Risc V. En kiselsmedja som normalt tar andras ritningar och fabricerar kretsar från dem, skaffar sig plötsligt egen designkapacitet.

I somras köptes Mips Technologies och i januari Arc-kärnorna, de senare från Synopsys. Därmed sitter GF på 900 utvecklare och en bred processor-IP inom cpu:er, dsp:er, mcu:er, mpu:er, npu:er och asip:ar. Allt på Risc V.

– Det var teamen som Globalfoundries ville åt, säger James Prior.

Mips och Arc är uträknade som cpu-arkitekturer. Men kompetens och IP fanns kvar hos deras vapendragare Mips Technologies och Synopsys, som båda kapitulerat och bytt häst till Risc V – för att sammanfatta två långa, brokiga historier till en enda mening.

Köpen ger GF kompetens att samutveckla och optimera hela vägen från IP till mjukvara.

År 2022 blev Mips en liten Risc V-utmanare bland många. Under GF:s vingar finns plötsligt ingen Risc V-aktör med lika mycket pengar att leka med. Och ingen annan med egen kiselsmedja.

Det konstaterar James Prior nöjt. Han har en bakgrund inte bara på NXP – stor användare av Arm – och AMD – x86 – utan även på Risc V-nestorn Sifive.