AI ska bli fysisk med Risc V-muskler

EMBEDDED WORLD:
Elektroniktidningen pratar med James Prior, marknadschef på kiselsmedjan Globalfoundries dotterbolag Mips, om förutsättningarna för GF:s satsning på ”fysisk” AI – att kontrastera mot dagens bleka AI som gömmer sig i datacenter.

De konkreta nyheter som Globalfoundries presenterade under mässan var en referensdesign till robotarmar tillsammans med tyska Inova och utvecklingsverktyg för säkerhetskritiska system tillsammans med Green Hills.

Och i december välsignades GF:s processorportfölj av Quintauris, en europeisk referensarkitektur för fordon.

Det finns en röd tråd. GF satsar på ”fysisk AI”.

Robotik kan bli en riktigt stor nisch för AI. Det är alla fall något som Globalfoundries rustar upp för. Och inte bara robotik utan även generellt inom industri, fordon, försvar, infrastruktur och edge finns tillämpningar som rör sig och agerar ute i den fysiska verkligheten omkring oss.

Motorn i denna fysiska AI kommer att vara cpu-arkitekturen Risc V. Så har GF lagt sitt strategiska pussel.

GF tänker inte försöka konkurrera med processledande TSMC om AI i datacentren. I fysisk AI efterfrågas inte de minsta noderna och den gränslösa prestandan. Spelplanen är jämn – TSMC har ingen given fördel i starten.

James Prior

– Du kan inte sätta ben på ett datacenter och kalla det en robot. Eller sätta hjul på det och kalla det en bil, säger James Prior.

Han tror fysisk AI är nästa naturliga steg i AI-utvecklingen.

– Alla inbyggda system kommer att genomsyras av AI. Beslut kommer att flyttas från molnet. Det blir snabbare, deterministiskt, tillförlitligare och får lägre latens. Och det blir mer privat.

Hur kommer Risc V in i bilden? Jo, GF har börjat köpa på sig egen kompetens och IP inom arkitekturen Risc V. En kiselsmedja som normalt tar andras ritningar och fabricerar kretsar från dem, skaffar sig plötsligt egen designkapacitet.

I somras köptes Mips Technologies och i januari Arc-kärnorna, de senare från Synopsys. Därmed sitter GF på 900 utvecklare och en bred processor-IP inom cpu:er, dsp:er, mcu:er, mpu:er, npu:er och asip:ar. Allt på Risc V.

– Det var teamen som Globalfoundries ville åt, säger James Prior.

Mips och Arc är uträknade som cpu-arkitekturer. Men kompetens och IP fanns kvar hos deras vapendragare Mips Technologies och Synopsys, som båda kapitulerat och bytt häst till Risc V – för att sammanfatta två långa, brokiga historier till en enda mening.

Köpen ger GF kompetens att samutveckla och optimera hela vägen från IP till mjukvara.

År 2022 blev Mips en liten Risc V-utmanare bland många. Under GF:s vingar finns plötsligt ingen Risc V-aktör med lika mycket pengar att leka med. Och ingen annan med egen kiselsmedja.

Det konstaterar James Prior nöjt. Han har en bakgrund inte bara på NXP – stor användare av Arm – och AMD – x86 – utan även på Risc V-nestorn Sifive.

13 # Comsol (6)

27 mar 2026 13:27 - Jan Tångring

27 mar 2026 09:52 - Per Henricsson
Efter två år i Kista återvänder Elektronikmässan till Göteborg och Åby arena den 15-16 april. 153 utställare innebär att mässan för första gången på länge är helt utsåld.

27 mar 2026 08:14 - Per Henricsson
USRP kan liknas vid en avancerad experimentlåda för allt som ryms under begreppet mjukvarustyrd radio. NI:s dotterbolag Ettus släpper nu en uppdaterad modell som klarar frekvenser upp till 20 GHz, tidigare stannade den på 7,2 GHz.

26 mar 2026 11:56 - Jan Tångring
Det går för första gången att koppla AI-agenter till TI:s utvecklingsmiljö i CC Studio i version 20.5, som lanserades i samband med mässan. Monterbesökarna kunde i realtid se Claude implementera Breakout på ett Cortex M-utvecklingskort.

26 mar 2026 10:13 - Jan Tångring

Embedder från San Francisco låter en AI-agent utveckla firmware interaktivt på kort du kopplar in. Som referens finns en gigantisk databas med dokumentation från ST, Espressif, Nordic, NXP, Infineon och några till.

26 mar 2026 09:28 - Per Henricsson
En generaladvokat vid EU-domstolen i Luxemburg har slagit fast att EU:s beslut står över medlemsländernas när det kommer till användningen av det som kallas ”riskfyllda leverantörer” i 5G-näten, i praktiken Huawei, ZTE och andra kinesiska leverantörer skriver Politico. Operatörerna får dessutom själva stå för kostnaderna när deras utrustning måste bytas ut.

26 mar 2026 08:11 - Veijo Ojanperä
IQM i Espoo försöker sig på något som låter nästintill omöjligt: att bygga en av världens mest krävande maskiner – en supraledande kvantdator som kan konkurrera med jättar som IBM och Google.

25 mar 2026 15:16 - Jan Tångring
Aktivera sätesvärmaren och läs av däcktrycket direkt i bilens infotainmentskärm. Biltillverkare som använder AAOS (Android Automotive OS) som användargränssnitt får nu API:er till bilens egna funktioner.

25 mar 2026 09:50 - Jan Tångring
Första köparen, Meta, ska använda chipet, AGI, som motor i LLM-baserade agenter. AGI har 128 eller 136 Arm V3-kärnor och tillverkas av TSMC i 3 nm. 

25 mar 2026 09:52 - Per Henricsson
Den har betydligt kortare våglängd, drar mindre ström och är dessutom betydligt billigare. Norska Lace Lithography har tagit in 40 miljoner dollar för att utveckla tekniken som kan bryta ASML:s monopol på avancerad litiografi och dessutom göra halvledartillverkningen billigare.

24 mar 2026 16:13 - Jan Tångring
Kinesiska e-handelsjätten Alibaba släpper en cpu-kärna avsedd för 5 nm och hävdar att det är den snabbaste som existerar i arkitekturen Risc V. Den ingår i en allt bredare AI-portfölj av IP, hårdvara, mjukvara och tjänster från Alibaba.

24 mar 2026 09:33 - Per Henricsson
I juni 2023 meddelade foundryjätten Samsung att bolaget skulle ta fram en galliumnitridprocess för krafthalvledare. Bland annat The Elec skriver att lanseringen kan ske före sommaren.

24 mar 2026 08:18 - Jan Tångring
Routrar tillverkade utanför USA får inte längre säljas till konsument i USA utan beviljat undantag. Motiveringen är nationell säkerhet.

24 mar 2026 08:09 - Per Henricsson
De mikrometerstora sensorerna kan ge robothanden känsel, upptäcka vilken av kärnorna i AI-chipet som är för varm eller ersätta knapparna på mobilen. Den additiva tillverkningstekniken är utvecklad av tyska Digid och på väg att kommersialiseras.

23 mar 2026 11:27 - Per Henricsson
Samsung, TSMC, Micron och de andra halvledartillverkarna kommer inte att kunna tillfredsställa Elon Musks behov av halvledare så Tesla, Space X och X AI ska bygga en egen halvledarfabrik i Austin, Texas för 25 miljarder dollar som kan tillverka AI-kretsar motsvarande en energiförbrukning på 1 TW per år. 

23 mar 2026 12:33 - Jan Tångring
Silicon Valley-startuppen Verkor matade in ett kravdokument på 219 ord i en AI-agent, och efter 12 timmar ploppade det ut en komplett Risc V-cpu i en GDSII-fil redo att skickas till chipfabriken. Processorn ska ha en prestanda som en Intelprocessor från 2011.

23 mar 2026 09:40 - Per Henricsson
Rädslan för att missa ett event, FOMO på branschlingo, fick innovationsledaren Kalle Magnusson på AI Sweden att skapa en hemsida som samlar allt från AI, Startup och Kapital till Impact, Creative och Resilience. Självklart är sajten vibbkodad med AI-verktyg och AI-agenter.

23 mar 2026 09:21 - Per Henricsson
Precise Biometrics och Fingerprint Cards styrelser har lagt fram en gemensam fusionsplan. Rent praktiskt föreslås aktieägarna i Fingerprint Cards få nio nya stamaktier i Precise Biometrics för varje aktie i Fingerprint Cards.

20 mar 2026 16:17 - Jan Tångring

Kvantdatorer kommer bara att kunna skalas upp till ett par hundra kvantbitar. Och det räcker inte för att knäcka RSA-kryptot. Teorin kommer från fysikern Tim Palmer vid Oxfords universitet. Den kan snart vara testbar.

20 mar 2026 11:27 - Jan Tångring
En donation på drygt 100 miljoner kronor ska hjälpa öppen källkod att hantera genombrottet för användandet av AI för att söka efter sårbarheter i kod.

Rainer Raitasuo

+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)