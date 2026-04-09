Störst i världen på LoRaWAN

Det krävs volym för att få lönsamhet i IoT. Svenska Netmore finns därför i 18 länder, har över 14 miljoner uppkopplade enheter i egna nät och är världens största LoRaWAN-operatör. I ytterligare ett 50-tal länder används bolagets plattform av andra operatörer. För-värvet av franska Actility i början av året har dessutom stärkt plattformserbjudandet.

– Verksamheten har transformerats från att vara en telekomoperatör vid starten till att vi idag är mycket mer av en IoT-operatör, med väldigt fokus på låg effekt, säger bolagets produktchef (CPO) Martin Edofsson.

Inga LoRaWAN-nät byggs utan att det finns ett användarfall med en betalande kund – ex-empelvis ett vattenverk som vill koppla upp sina mätare. När nätet väl är på plats kan det även användas av andra kunder och blir därmed i praktiken publikt.

– Vi kallar det Purpose Built Networks. Det är bättre för alla parter om näten är publika, men med en tydlig affär från start.

Netmore startade år 2010. Flera av grundarna kom från Ericsson. Affärsidén var att bygga privata nät på ett kostnadseffektivt sätt med 2G, 4G, wifi i företagsklass och andra trådlösa standarder för fastigheter och industrier. LoRaWAN kom in i slutet av 2018 genom köpet av Blink Services.

Året innan hade bolaget noterats på Stockholmsbörsen, men det var svårt att få lönsamhet i verksamheten. Efter ett par år såldes mobilnäten och wifi-verksamheten, fokus flyttades till LoRaWAN och andra strömsnåla LPWAN-tekniker. NB-IoT används som komplement, men bolaget bygger inga egna LTE- eller 5G-nät.

2023 köptes Netmore ut från börsen av Polar Structure, som investerar långsiktigt i infra-strukturverksamhet.

EN LÄRDOM FRÅN DE TIDIGA ÅREN var också att det krävs volym för att verksamheten ska bli lönsam. Driftskostnaden per meddelande sjunker med antalet uppkopplade enheter, in-köpsvillkoren förbättras och installation kan effektiviseras via lokala partners.

Och Sverige är för litet för det ska fungera.

Martin Edofsson

Först ut i internationaliseringen var Storbritannien, en av världens mest utvecklade mark-nader för smarta vattenmätare och så kallad AMI (Advanced Metering Infrastructure). Där har Netmore byggt dedikerade nät för vattenbolag och etablerat en ledande posit-ion.

Det betyder inte nödvändigtvis att näten är privata. Poängen är att det från start finns en kund som är beredd att betala för uppkopplingen, exempelvis ett vattenverk som vill hämta data från sina kunders mätare. När nätet väl är på plats kan den kapacitet som den ur-sprungliga kunden inte nyttjar säljas till andra kunder och nätet kan därmed betraktas som publikt.

Installation sker via lokala partners. Ny hårdvara i form av batteridrivna reläer och små sol-cellsdrivna gateways har gjort det enklare att bygga näten, men också att förtäta dem om så behövs.

– Det är osannolikt att en mobiloperatör sätter upp en basstation för 20 vattenmätare. Vi kan göra det på några dagar.

Det går även att göra positionering via triangulering och tidsdifferens mellan gateways. Noggrannheten beror på gatewaytäthet, men är ofta ner mot 50-100m meter vid korrekt byggda nät. I kombination med wifi- eller Bluetooth-sniffning går det att förbättra.

DET RÄCKER FÖR TILLÄMPNINGAR som att exempelvis veta i vilken ände av ett lager en viss korg befinner sig, eller på vilken sida av ett köpcenter som en kundvagn står. Eller räkna an-talet enheter inom ett visst område.

– Du vet inte om de är någonstans mellan Stockholm och Göteborg men du vet om de är i Stockholm eller Göteborg.

Kunderna finns främst inom utilities – vatten- och gasmätare – men även inom fastighetsö-vervakning, smarta städer, företagsnät samt spårning och logistik.

Datapaketen är små och skickas sällan. Bandbredden i LoRaWAN ligger typiskt mellan 300 bit/s och 50 kbit/s. Meddelanden är sällan på mer än 50 byte men kan vara upp till 242 byte. För större datamängder används fragmentering, exempelvis vid firmwareuppdatering över luften.

Batteritiden är central. Vattenmätare förväntas fungera i 10–15 år utan batteribyte. Typiskt skickas tre till fem paket per dygn, ofta med aggregerade timvärden. Redundans byggs in i applikationslagret snarare än genom bekräftade meddelanden med omsändningar, för att minimera energiförbrukningen.

– Det är inte IT-kommunikation i realtid. Man paketerar data smart och bygger robusthet i applikationen.

LoRaWAN använder det fria bandet på 868 MHz i Europa. Räckvidden kan vara upp till 15–20 km på landsbygd och omkring en kilometer i stadsmiljö. Modulationen är robust och har god penetration.

Säkerheten är inbyggd i två lager – både kontrolltrafik och nyttolast är krypterad med stan-dard AES128-bitars sessionsnycklar. LoRaWAN-standarden utvecklas mot så kallad kryptoagilitet för att kunna byta algoritmer vid behov, exempelvis för att möta framtida kvantsäkerhetskrav.

En central del i Netmores strategi är att vara radiotekniskt neutral.

– Det är orimligt att tro att LoRaWAN är den enda tekniken om 15 år.

Idag har företaget två huvuderbjudanden. Det ena är Network-as-a-Service. 

– Vi bygger radionät för en kund och säljer uppkoppling per enhet. 

Det andra är Platform-as-a-Service där företaget erbjuder plattformen till operatörer eller företag som vill drifta egna nät.

PLATTFORMEN ÄR EN MJUKVARA som består av två delar. Den ena är nätverksservern som följer standarden som definierats av LoRa Alliance. Franska Actility, som är en av grundarna, har varit teknikdrivande inom området.

Den andra delen är managementplattformen, som är oberoende av radioteknik och motsva-rar OSS/BSS i 3GPP-världen. Den hanterar uppgifter som att lägga till nya enheter (provis-ionering), övervakning, nätverkets prestanda, övervaka nyckelvärden (KPI:er) och integration mot externa system.

– När vi säger plattform menar vi den kombinerade mjukvaran.

Gateways, vilket motsvarar mobilvärldens basstationer, köps av andra tillverkare, även om Netmore utvecklar mjukvara även för dessa. 

Bolaget säljer i huvudsak inte egen hårdvara med undantag för spårningslösningar via Actili-tys dotterbolag Abeeway, som erbjuder hårdvara och end-to-end-lösningar för geolokali-sering.

Förvärvet av Actility har breddat funktionaliteten: stöd för DLMS (standardiserad för att överföra mätardata) över LoRaWAN, förbättrade firmwareuppdateringar, roaminghub för sammankoppling av operatörer samt utökade funktioner i standarden.

Leveransmodellen är primärt molnbaserad, men med Actility kan plattformen även installe-ras och köras i kundens datacenter, det som kallas on-prem.

Affärsmodellen är enkel: en månadsavgift per enhet. Prisnivån påverkas av volym och kon-traktslängd. Storskaliga projekt med miljontals enheter ger lägre enhetskostnad.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
I dag har Netmore över 14 miljoner uppkopplade enheter i egna LoRaWan-nät och plattfor-men används i ytterligare ett 50-tal länder.

– Uthållighet är en viktig konkurrensfördel. Vi har kontrakt idag som sträcker 10–20 år framåt. Det är vattenmätare som har en väldigt lång livslängd. Även om LoRaWan just för tillfället är de facto-standarden kommer det att behövas en neutral plattform som kan han-tera flera tekniker framöver.

 

09 apr 2026 08:07 - Per Henricsson
