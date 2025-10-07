JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Svenskt natriumbatteri för militären

Svenskt natriumbatteri för militären

Uppstartbolaget Altris och försvarsföretaget Oscilion ska ta fram ett natriumbatteri för militära tillämpningar. Företagen trycker på att batteriet tillverkas av material som hämtas från närområdet.

Natriumbatterierna ska klara att användas i vad Altris kallar nordiskt klimat, plus att det tål att förvaras urladdat under längre perioder. Tillverkningen sker i företagets pilotanläggning i Uppsala och alla ingående råvaror kommer från de nordiska länderna.

Altris knoppades av från Uppsala universitet år 2017 för att kommersialisera en tillverkningsmetod för ett natriumbaserat katodmaterial som kan ersätta litium, kobolt och nickel i laddbara litiumjonbatterier.

Materialet blir både billigare och miljövänligare än dagens alternativ. Det består av järn, kväve, natrium och kol vilket företaget fyndigt döpt till Fennac (FeNNaC). Inom kemin är det däremot känt som preussiskt vitt.

Energiinnehållet i materialet ligger på minst 160 mAh/g vilket i en färdig cell ger ett energiinnehåll på 160 Wh/kg.

I oktober 2024 säkrade uppstartsföretaget Altris 150 miljoner kronor i en så kallad B1-runda där bland annat batteritillverkaren Clarios, rederiet Maersk och Volvo Cars Tech Fund deltog.

Ägarna representerar Altris huvudmarknader, det vill säga batterilager i elnätet, lågspänningsbatterier till fordon samt marintillämpningar.

07 okt 2025 08:09 - Per Henricsson
NyheterLäs mer...
Vestberg får lämna Verizon
07 okt 2025 07:09 - Per Henricsson
Vestberg får lämna Verizon

Efter åtta år lämnar Hans Vestberg med omedelbar verkan både vd- och ordförandeposten på den amerikanska mobiloperatören Verizon. Den tidigare Ericssonchefen ersätts av Dan Schulman, tidigare vd på Paypal, och av Mark Bertolini, som tar klubban.

NyheterLäs mer...
Open AI säkrar AI-kraft från AMD
07 okt 2025 07:06 - Per Henricsson
Open AI säkrar AI-kraft från AMD

Amerikanska AI-jätten Open AI (OpenAI) slöt nyligen ett avtal med Nvidia värt 100 miljarder dollar för att säkra leveranser av AI-processorer. Nu har företaget tecknat ett liknande avtal med AMD. Det kan sluta med att Open AI kommer att äga upp till tio procent av AMD.

NyheterLäs mer...
Revansch: AI hittade 50 buggar i öppen källkod
06 okt 2025 12:52 - Jan Tångring

Med hjälp av verktyg baserade på generativ AI  har en utvecklare vid namn Joshua Rogers pekat ut inte mindre än 50 svagheter i ett av världens mest spridda öppenkodsprojekt, Curl. Den svenska förvaltaren av Curl har just ondgjort sig över värdelösa AI-genererade felrapporter men den här gången tappar han tvärtom hakan inför AI:s förmåga.

NyheterLäs mer...
Gapwaves vågledarantenn i Mercedes elbil
06 okt 2025 09:34 - Per Henricsson
Gapwaves vågledarantenn i Mercedes elbil

Det är Mercedes-Benz elektriska CLA-modell som innehåller Hellas radarsystem på 77 GHz med Gapwaves vågledarantenn.

NyheterLäs mer...
Tobii och ST:s kupéövervakning i volymproduktion
06 okt 2025 08:17 - Per Henricsson
Tobii och ST:s kupéövervakning i volymproduktion

Svenska Tobii och fransk-italienska ST Microelectronics har fått ett sensorsystem i volymproduktion hos en europeisk tillverkare av premiumbilar. Det övervakar närvaro och aktivitet i bilens kupé.

NyheterLäs mer...
Heldag i Kista: Fotonik och elektronik för försvar
06 okt 2025 07:49 - Per Henricsson
Heldag i Kista: Fotonik och elektronik för försvar

Den 21 oktober arrangeras Photonics & Electronics 4 Defence, en heldag om försvarsrelaterad fotonik och elektronik. Ambitionen är att ge en inblick i så kallad dual-use gentemot försvarsindustrin och vad det finns för möjligheter till samarbeten.

NyheterLäs mer...
Kinesiska Oppo satsar på Norden
06 okt 2025 07:44 - Per Henricsson
Kinesiska Oppo satsar på Norden

Det har länge gått att köpa Oppos mobiler och andra produkter i Sverige men från och med nu finns företaget officiellt representerat här. Starten sker i samband med lanseringen av den nya familjen Reno14.

NyheterLäs mer...
Google köper Chalmers kvantbolag
03 okt 2025 13:16 - Per Henricsson
Google köper Chalmers kvantbolag

Google Quantum AI har förvärvat Atlantic Quantum som grundades av forskare från både Chalmers och Massachusetts Institute of Technology (MIT). Företaget har sedan starten haft verksamhet i Göteborg och Cambridge, USA.

NyheterLäs mer...
Europa får strategisk processor
03 okt 2025 10:13 - Jan Tångring
Europa får strategisk processor

… eller vad man ska kalla en processor med geopolitiska ambitioner, som Athena 1 uttryckligen har. Franska Si Pearl gör ytterligare en insats för europeiskt halvledaroberoende genom att lansera en egen processor för försvar, rymd och kritisk infrastruktur.

ProduktLäs mer...
Easee slipper Elsäkerhetsverkets överrock
03 okt 2025 10:00 - Per Henricsson
Easee slipper Elsäkerhetsverkets överrock

Brytavstånd och oförmåga att bryta höga strömmar var två av bristerna i norska Easee laddboxar Home och Charge. Dock var de inte så allvarliga att de behöver åtgärdas i redan installerade enheter. Nu avslutas tillsynsärendet och Easee behöver inte längre lämna årliga rapporter.

NyheterLäs mer...
EK Power blir Power&d
03 okt 2025 09:59 - Per Henricsson

EK Power Solutions och Cumatix går samman under det nya namnet Power&d. Bolaget ingår i Addtechgruppen och sysslar bland annat med skräddarsydda kraftlösningar.

NyheterLäs mer...
FORSKNING: 2D-material kan ge tio gånger snålare MRAM
03 okt 2025 08:26 - Elektroniktidningen / Chalmers
FORSKNING: 2D-material kan ge tio gånger snålare MRAM

Ett och samma 2D-material, CFGT, kan uppvisa både ferro- och antiferromagnetism. Det har en forskningsgrupp på Chalmers upptäckt vilket kan leda till MRAM med en tiondel av energiförbrukningen jämfört med dagens MRAM.

NyheterLäs mer...
Qualcomm utropar sig som segrare över Arm
02 okt 2025 08:44 - Per Henricsson
Qualcomm utropar sig som segrare över Arm

Den amerikanska halvledarjätten Qualcomm hävdar fullständig seger i rättsprocessen som Arm inledde 2022, sedan en amerikansk distriktsdomstol avvisat brittiska Arms krav på att ta upp fallet igen. Det rör licensvillkor kring Arms arkitektur.

NyheterLäs mer...
Två Risc V certifierade för fordon
02 okt 2025 08:20 - Jan Tångring
Två Risc V certifierade för fordon

TÜV SÜD har certifierat två Risc V-CPU:er från tjeckiska Codasip till personsäkerhetsstandarden ISO 26262 ASIL-B respektive ASIL-D – högsta nivån. Det betyder att de är godkända att användas i säkerhetskritiska fordonssystem. De uppfyller dessutom fordonskrav på cybersäkerhet.

ProduktLäs mer...
Operativsystemet är en säker byggkloss
02 okt 2025 08:17 - Jan Tångring

Japanska Esol (eSOL) har lyckats få sitt Posix-operativsystem Emcos (eMCOS) säkerhetscertifierat ”out of context” – det vill säga oavsett i vilket sammanhang det används. Det är enligt Esol första gången ett kommersiellt realtidsoperativsystem för multikärnor får en sådan certifiering.

ProduktLäs mer...
02 okt 2025 08:16 - Elisabet Österlund, Sofia Persson Björk
Svensk Elektronik: Nu är det dags att leverera resultat för halvledarindustrin!

Svensk Elektronik:
Nu är det dags att leverera resultat för halvledarindustrin!
Europa står inför en avgörande framtidsfråga: utan en tydlig och långsiktig halvledarstrategi riskerar vi att bli alltför sårbara i en värld där teknologin styr både ekonomi och säkerhet. Sverige har denna vecka markerat att EU måste agera för att bygga motståndskraft, minska beroendet och stärka vår globala konkurrenskraft

DEBATTLäs mer...
EG köper displayer och system av Acte
02 okt 2025 08:09 - Per Henricsson

EG Electronics, som ingår i Kamicgruppen, förvärvade igår verksamhet inom displayer och systemlösningar från Acte Solutions, ett bolag inom Lagercrantzkoncernen.

NyheterLäs mer...
Robotprogrammerare får generativ AI-assistans
01 okt 2025 15:03 - Jan Tångring
Robotprogrammerare får generativ AI-assistans

En generativ AI-assistent ska hjälpa ABB:s kunder att ta sina ABB-robotar i drift. Assistenten är en ny funktion i ABB Robotics programmeringsverktyg Robotstudio.

NyheterLäs mer...
IVA-rapport: Outnyttjad potential i svensk halvledarforskning
01 okt 2025 09:53 - Per Henricsson
IVA-rapport: Outnyttjad potential i svensk halvledarforskning

Vi ligger långt fram inom områden som rymdteknik och autonoma fordon men har en outnyttjad potential i starka vetenskapliga områden som medicinteknik, syntetisk biologi, halvledare samt VR/AR. Detta enlígt en rapport från IVA som tagits fram som ett svar på den uppmärksammade Draghi-rapporten från i fjol om Europas konkurrenskraft.

NyheterLäs mer...
