Svenskt natriumbatteri för militären

Uppstartbolaget Altris och försvarsföretaget Oscilion ska ta fram ett natriumbatteri för militära tillämpningar. Företagen trycker på att batteriet tillverkas av material som hämtas från närområdet.

Natriumbatterierna ska klara att användas i vad Altris kallar nordiskt klimat, plus att det tål att förvaras urladdat under längre perioder. Tillverkningen sker i företagets pilotanläggning i Uppsala och alla ingående råvaror kommer från de nordiska länderna.

Altris knoppades av från Uppsala universitet år 2017 för att kommersialisera en tillverkningsmetod för ett natriumbaserat katodmaterial som kan ersätta litium, kobolt och nickel i laddbara litiumjonbatterier.

Materialet blir både billigare och miljövänligare än dagens alternativ. Det består av järn, kväve, natrium och kol vilket företaget fyndigt döpt till Fennac (FeNNaC). Inom kemin är det däremot känt som preussiskt vitt.

Energiinnehållet i materialet ligger på minst 160 mAh/g vilket i en färdig cell ger ett energiinnehåll på 160 Wh/kg.

I oktober 2024 säkrade uppstartsföretaget Altris 150 miljoner kronor i en så kallad B1-runda där bland annat batteritillverkaren Clarios, rederiet Maersk och Volvo Cars Tech Fund deltog.

Ägarna representerar Altris huvudmarknader, det vill säga batterilager i elnätet, lågspänningsbatterier till fordon samt marintillämpningar.