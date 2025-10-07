Vestberg får lämna Verizon

Efter åtta år får Hans Vestberg lämna både vd- och ordförandeposten på den amerikanska mobiloperatören Verizon med omedelbar verkan. Den tidigare Ericssonchefen ersätts av Dan Schulman, tidigare vd på Paypal, och av Mark Bertolini som tar klubban.

Hans Vestberg blev vd för Ericsson år 2010 men fick abrupt lämna år 2016 efter svag utveckling för aktien i kombination med kritik mot hans ordförandeuppdrag i Sveriges olympiska kommitté, SOK, tog för mycket tid.

Två år senare utsågs han till teknikchef för den amerikanska operatörsjätten Verizon. Året efter blev han vd och ytterligare ett år senare även styrelseordförande, en kombination som är vanlig i amerikanska bolag. Nu får han lämna med omedelbar verkan men ska enligt pressmeddelandet från Verizon kvarstå som rådgivare fram till 4 oktober nästa år.

Han kommer även att sitta kvar i Verizons styrelse fram till årsstämman 2026.

Jobbet på Verizon har varit mycket välbetalt, enligt uppgifter i Dagens Industri har det gett honom runt 1,5 miljarder kronor.

Den tidigare Paypal-vd:n Dan Schulman tar över vd-rollen på Verizon medan Mark Bertolini ersätter Hans Vestberg på ordförandeposten.