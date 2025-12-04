Kris för Waymo efter påkörda husdjur

I San Franciso har det startat en säkerhetsdebatt kring robotaxi efter att Waymo för några veckor sedan körde ihjäl en katt som var en lokal berömdhet, och i helgen körde på en hund. Lokala politiker vill att boende ska kunna förbjuda Waymotaxi i sina kvarter.

Det berättar Los Angeles times. Tidningen känner inte till hundens tillstånd. Den var okopplad.

Waymo har bekräftat påkörningarna och ska ha kontaktat taxikunden för att höra hur den mår. Det fanns barn i bilen när hunden blev påkörd.

– Vi försöker lära oss av den här händelsen och hur vi ska agera gentemot lokalsamhällen. Vi fortsätter vårt arbete med att förbättra säkerheten i de städer där vi kör, säger Waymo i en kommentar om påkörningen av hunden.

– Jag inte säker på att en mänsklig förare hade kunnat undvika kollisionen heller, säger en av bilens passagerare, i en tråd på Reddit.

En annan redditor protesterar. Hen menar att det ska ställas högre krav på Waymos bilar

– Meningen med allt det här är ju att Waymo inte ska göra sådana här misstag

Enligt Waymo är dess självkörande taxibilar involverade i betydligt färre kollisioner än fordon som framförs av människor, med 91 procent färre olyckor i kategorin ”allvarligor skador eller värre”.

Det tredje november dödades en katt av en Waymotaxi i San Francisco. Också den händelsen uppmärksammades i media och utlöste protester. Katten var en lokal kändis och omskriven i media.

Till skillnad från när en mänsklig förare håller i ratten finns det ingen som kan ställas till svars, konstarerar en lokalpolitiker. Han vill att boende ska kunna förbjuda Waymotaxi i sina kvarter.

Enligt trafiksäkerhetsmyndigheten Nhtsa har Waymo kört på djur vid fjorton tillfällen sedan 2021.

Waymo är i färd med att kraftigt utöka sin taxiflotta.