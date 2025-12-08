JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Microns DRAM-beslut slår mot inbyggnadsbranschen

Den amerikanska minnestillverkaren Micron ska sluta tillverka DRAM som säljs under varumärket Crucial. Nyheten har fått stor uppmärksamhet i konsumentvärlden men minnena används också av företag som utvecklar industridatorer, automationsprodukter, telekomprodukter, medicintekniska apparater och nätverksprodukter.

Det är lätt att förstå Microns beslut, företaget tjänar betydligt mer på DRAM-till AI-tillämpningar än till konsumentprodukter, plus att AI-marknaden växer så snabbt att tillverkarna har svårt att hålla jämna steg.

Micron kommer därför att lägga ner produkterna i Crucial för konsumentprodukter redan den sista februari nästa år. Beslutet påverkar både arbetsminnen och diskar baserade på företagets DRAM.

Även om det finns möjlighet att lägga en sista beställning, last-time-buy, måste alla som behöver kvalificera komponenterna i sina system snabbt hitta ersättare.

Alternativ kan vara Samsung, Kingston eller Nanya. En annan fråga är hur priset påverkas. Normalt leder den här typen av händelser till stora fluktuationer.

Microns DRAM-beslut slår mot inbyggnadsbranschen
08 dec 2025 13:38 - Per Henricsson
Kompakt instrumentchassi
08 dec 2025 09:45 - Per Henricsson
Kompakt instrumentchassi

Marknadens mest kompakta chassi i 2U-format för 12 stycken PXI- och PXIe-moduler. Så lanserar Pickering Interfaces det nya LXI/USB-chassit 60-107-001.

Svalare AI med Imec
08 dec 2025 09:19 - Jan Tångring
Svalare AI med Imec

Belgiska forskningsinstituitet IMEC lanserar nya grepp för att kyla AI-processorer som anvönda HBM-minne. Topp­temperaturen kunde sänkas från 140,7 °C till 70,8 °C under realistiska AI-träningsarbetslaster.

SJ tar hjälp av satelliter
08 dec 2025 09:16 - Per Henricsson
SJ tar hjälp av satelliter

Satellituppkoppling ska komplettera mobilnäten så att SJ kan erbjuda resenärerna en hundraprocentig uppkoppling under resorna. Bolaget säger sig bli först med satellitlösningen för eldrivna passagerartåg.

Intel behåller Ericssonprodukterna
05 dec 2025 11:39 - Per Henricsson

I slutet av juli blev det officiellt att Intel ville knoppa av verksamheten kring serverprocessorer till nätverks- och kantprodukter där Ericsson är en av kunderna. Nu har Intel svängt och ska behålla enheten, som går under namnet NEX. Det rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. 

Radarn från Lund öppnar bagageluckan
05 dec 2025 10:20 - Per Henricsson
Radarn från Lund öppnar bagageluckan

Acconeers radarsensensor A121 har designats in hos en europeisk biltillverkare. Den ersätter en annan lösning som gör att du kan öppna bakluckan på bilen utan att trycka på knappen.

SiC-komponenter på 2300 och 3300 V
05 dec 2025 09:48 - Per Henricsson
SiC-komponenter på 2300 och 3300 V

Produkter i elnätet, energilagring, industriell elektrifiering, megawattladdning och datacenter är tänkbara tillämpningar för MOSFET:arna i kiselkarbid på 2300V respektive 3300V. Amerikanska Navitas lyfter fram deras verkningsgrad och livslängd som försäljningsargument.

Professor Gidlund blir IEEE Fellow
05 dec 2025 09:13 - Jan Tångring
Professor Gidlund blir IEEE Fellow

Mittuniversitetet har fått sin allra första IEEE Fellow. Mikael Gidlund forskar i extremt tillförlitlig trådlös kommunikation.

Kris för Waymo efter påkörda husdjur
04 dec 2025 17:56 - Jan Tångring

I San Franciso har det startat en säkerhetsdebatt kring robotaxi efter att Waymo för några veckor sedan körde ihjäl en katt som var en lokal berömdhet, och i helgen körde på en hund. Lokala politiker vill  att boende ska kunna förbjuda Waymotaxi i sina kvarter.

Effektmätning med halverad effektförbrukning
04 dec 2025 13:15 - Per Henricsson
Effektmätning med halverad effektförbrukning

I batteridrivna apparater är det viktigt att veta hur mycket energi som förbrukas för att kunna maximera tiden mellan laddningarna. Microchip lanserar en effektmätningskrets som sköter uppgiften med halva energiförbrukningen jämfört med likvärdiga alternativ.

Ericsson investerar i Lotusflare – vill få fart på API:erna
04 dec 2025 12:26 - Per Henricsson

Telekomjätten Ericsson går in med en okänd summa i amerikanska Lotusflare som utvecklar molnbaserade system för digital handel. Ambitionen är göra det lättare för operatörer att exponera och sälja avancerade nätverksfunktioner via standardiserade API:er.

Kina bygger laddare i rasande tempo
04 dec 2025 11:39 - Jan Tångring
Kina bygger laddare i rasande tempo

På två år ska Kinas laddinfrastruktur öka med cirka 50 procent. Såväl destinationsladdare som snabbladdare byggs ut. Det berättar en treårsplan.

M12 push-pull för signaler
04 dec 2025 09:49 - Per Henricsson
M12 push-pull för signaler

80 procent kortare installationstid jämfört med att skruva. Det är ett av argumenten från Phoenix Contact för den nya push-pull-kontakten i M12-format för åttapoliga ledare.

Frästa mönsterkort till framtidens fordonsbelysning
03 dec 2025 12:14 - Per Henricsson
Frästa mönsterkort till framtidens fordonsbelysning

På den nyligen avslutade Productronicamässan i München visade Norrköpingsbolaget DP Patterning, tillsammans med Ams Osram, upp ett koncept för hur framtidens fordonsbelysning kan designas. Det baseras på de svenska mönsterkorten som är tunna och böjliga i kombination med lysdioder och drivkrets från det österrikiska företaget.

Onsemi i GaN-samarbete med Innoscience
03 dec 2025 10:46 - Per Henricsson
Onsemi i GaN-samarbete med Innoscience

Samtidigt som kinesiska Innoscience är indraget i två patentprocesser kring GaN-teknik initierade av amerikanska EPC respektive tyska Infineon har amerikanska Onsemi, precis som ST Microelectronics tidigare i år, annonserat ett samarbete med det kinesiska bolaget. Onsemi får tillverkningskapacitet i Kina medan Innoscience får tillgång till kunnande inom bland annat kapsling, skrivare och systemintegration.

Raketbolag får Saabinvestering
03 dec 2025 08:43 - Jan Tångring
Raketbolag får Saabinvestering

I Pythoms såddfinansiering finns 10 miljoner strategiska dollar från Saab. Pythom är ett rymdteknikföretag med svenska rötter som utvecklar lätta och snabbt utplacerbara raketer för att göra rymdaccess mer flexibel, kostnadseffektiv och robust.

Tyskt FRAM-bolag tar in 1,1 miljarder kronor
03 dec 2025 07:22 - Per Henricsson
Tyskt FRAM-bolag tar in 1,1 miljarder kronor

Dresdenbaserade Ferroelectric Memory Company (FMC) har säkrat 100 miljoner euro. Pengarna ska användas för att kommersialisera företagets FRAM-baserade minnen, som uppges kunna mer än fördubbla systemeffektiviteten i datacenter.

Spanien satsar 8 miljarder på fabrik för diamantsubstrat
02 dec 2025 14:13 - Per Henricsson
Spanien satsar 8 miljarder på fabrik för diamantsubstrat

Spaniens ministerråd har godkänt en investering på 753 miljoner euro i amerikanska Diamond Foundrys utbyggnad i Trujillo. Fabriken ska volymproducera enkristallina diamantwafers för halvledarkomponenter.

CSIA: Kinas 14 nm matchar TSMC:s 4 nm
02 dec 2025 13:54 - Jan Tångring

Kinas halvledarorganisation CSIA hävdar att ett kinesiskt AI-chip tillverkat i en 14 nm logikprocess och ett DRAM tillverkad i en 18 nm-process kan konkurrera med Nvidiakretsar tillverkade i 4 nm.

Söker din robot kontakt? Möte med Hirose.
02 dec 2025 09:43 - Jan Tångring
Söker din robot kontakt? Möte med Hirose.

Vad är det egentligen som bromsar kapaciteten hos dagens humanoida robotar? Är det AI? Eller har du bara glömt sätta i rätt kontakt? ;-) Den 10 december håller den japanska Hirose seminarium om kontaktdonen bakom de senaste framstegen inom humanoid robotik.

