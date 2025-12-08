Microns DRAM-beslut slår mot inbyggnadsbranschen

Den amerikanska minnestillverkaren Micron ska sluta tillverka DRAM som säljs under varumärket Crucial. Nyheten har fått stor uppmärksamhet i konsumentvärlden men minnena används också av företag som utvecklar industridatorer, automationsprodukter, telekomprodukter, medicintekniska apparater och nätverksprodukter.

Det är lätt att förstå Microns beslut, företaget tjänar betydligt mer på DRAM-till AI-tillämpningar än till konsumentprodukter, plus att AI-marknaden växer så snabbt att tillverkarna har svårt att hålla jämna steg.

Micron kommer därför att lägga ner produkterna i Crucial för konsumentprodukter redan den sista februari nästa år. Beslutet påverkar både arbetsminnen och diskar baserade på företagets DRAM.

Även om det finns möjlighet att lägga en sista beställning, last-time-buy, måste alla som behöver kvalificera komponenterna i sina system snabbt hitta ersättare.

Alternativ kan vara Samsung, Kingston eller Nanya. En annan fråga är hur priset påverkas. Normalt leder den här typen av händelser till stora fluktuationer.