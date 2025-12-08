Kompakt instrumentchassi

Marknadens mest kompakta chassi i 2U-format för 12 stycken PXI- och PXIe-moduler. Så lanserar Pickering Interfaces det nya LXI/USB-chassit 60-107-001.

Det har plats för tolv stycken PXI/PXIe-kort som upptar en plats vardera och är 3U höga. Styrningen sker via USB 3.0 eller Gigabit Ethernet vilket eliminerar behovet av en dedikerad PXI-kontroller eller inbyggd PC.

Det gör chassit attraktivt för modulära test- och mätplattformar.

Korten sitter horisontellt och en integrerad kontroller gör att hela 2U-höjden kan utnyttjas för moduler. Chassit klarar moduler på upp till fyra kortplatser (slotar) i bredd. Formatet passar både bänkmiljöer och utrymmessnåla rackinstallationer.

En tvärgående kylning minskar behovet av fria ventilationsutrymmen i racket. Därmed kan två chassin monteras direkt ovanpå varandra och ge totalt 24 moduler i 4U – cirka 20 procent fler än Pickerings tidigare täthetsrekord i 4U-klassen.

60-107 är även det första LXI/USB-chassit från Pickering där strömförsörjning och kontroller kan bytas i fält utan att chassit demonteras från racket.