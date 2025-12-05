Intel behåller Ericssonprodukterna

I slutet av juli blev det officiellt att Intel ville knoppa av verksamheten kring serverprocessorer till nätverks- och kantprodukter där Ericsson är en av kunderna. Nu har Intel svängt och ska behålla enheten, som går under namnet NEX. Det rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg.

– Vi har jobbat med Intel kring Cloud RAN sedan 2016. Det senaste året har vi fördjupat samarbetet för att x86 kan bli ett alternativ när vi lägger till midband, sade Mathias Riback till Elektroniktidningen år 2020 i samband med att företaget presenterade en molnbaserad lösning för mjukvara till radionätet som även klarade frekvenser från 2,5 GHz till 5 GHz, det som kallas midband.

Beroende på konfigurering kan kraven på beräkningskraft öka hundra gånger när man tar steget till midband och massiv mimo.

– Intel har förbättrat sin roadmap, mycket kring den är kunddrivet.

Serverprocessorerna utvecklas av en enhet inom Intel kallad NEX (Network and Edge Group) som omsatte 5,8 miljarder dollar i fjol.

Intels plan för NEX såg ut att bli en blåkopia av Altera-avknoppningen i fjol där företaget behöll 49 procent samtidigt som resterande 51 procent inbringade 4,46 miljarder dollar. Ericsson nämndes som en tänkbar investerare.

Nu skriver Bloomberg att Intel tänkt om.

– Att behålla NEX internt möjliggör en tätare integration mellan kisel, mjukvara och system, vilket stärker kund­erbjudandena inom AI, datacenter och edge, skriver Intel i ett e-mail till Bloomberg.

Tilläggas kan att Ericsson också annonserade ett samarbete med AMD för två år sedan. Det handlar om serverprocessorer i x86-familjen EPYC-familjen plus FPGA-kortet T2 Telco med en Zynq-krets.