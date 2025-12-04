Effektmätning med halverad effektförbrukning

I batteridrivna apparater är det viktigt att veta hur mycket energi som förbrukas för att kunna maximera tiden mellan laddningarna. Microchip lanserar en effektmätningskrets som sköter uppgiften med halva energiförbrukningen jämfört med likvärdiga alternativ.

PAC1711 och PAC1811 har en patentsökt step-alert-funktion som kontinuerligt beräknar ett glidande medelvärde för spänning och ström. Om en större, användardefinierad avvikelse uppstår skickas en varning till styrkretsen. Normalt samplas ström och spänning 1024 gånger per sekund och varje datapunkt kan trigga ett larm.

Det finns även en ingång för att sänka samplingshastigheten till en gång var åttonde sekund för ytterligare energibesparing.

Bägge kretsarna är enkanaliga för 42 V. PAC1711 samplar med 12 bitar medan PAC1811 samplar med 16 bitar.

De kommer i mycket tunna VDFN-kapslar med 8 respektive 10 ben. Kapslarna är både ben- och storleksmässigt kompatibla med SOT23-8-kapseln vilket gör att de kan ersätta konkurrerande kretsar som redan designats in.

För att underlätta utvecklingsarbetet finns så kallade Click-kort med en mikroBUS, den anslutning som serbiska Mikroelektronika utvecklat och som finns på många processorkort.