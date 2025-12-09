Häng med till Grenoble!

Den 16 till 17 mars arrangeras Minalogic Business Meetings i franska Grenoble. Det svenska ekosystemet inom elektronik arrangerar en resa dit.

Det är den fjärde resan, som är till för att hjälpa små och medelstora elektronikföretag ut på den internationella elektronikarenan. Den här gången bär det av till Auvergne-Rhône-Alpes, en av världens främsta elektronikregioner och mässan Minalogic Business Meetings.

Några möjligheter som väntar, enligt arrangören:

Få inblick i en av världens ledande elektronikregioner

Besök ett spännande företag i regionen

Möt aktörer från hela värdekedjan – över 500 deltagare

Boka in B2B-möten

Stärk ert företags internationella närvaro som en del av den svenska delegationen

Hitta inspiration och skapa nya samarbeten

Mer information och anmälan (länk).