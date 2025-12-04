Ericsson investerar i Lotusflare – vill få fart på API:erna

Telekomjätten Ericsson går in med en okänd summa i amerikanska Lotusflare som utvecklar molnbaserade system för digital handel. Ambitionen är göra det lättare för operatörer att exponera och sälja avancerade nätverksfunktioner via standardiserade API:er.

Ericsson har satsat stort på API:er som ett sätt för operatörerna att öka sina intäkter. Enkelt beskrivet är API:er gränssnitt mot mobilnäten som gör det enklare att skapa nya tjänster.

De tre första API:erna lanserades på mobilmässan i Barcelona 2024 och används för autentisering, funktioner som ska förhindra bedrägerier. Ett av API:erna håller exempelvis reda på tiden det tar att byta SIM-kort, en uppgift som hämtas från nätet.

Nu investerar Ericsson tillsammans med filippinska Kickstart Ventures i Lotusflare. Företagets plattform DNO Cloud kopplar samman nätverkets funktioner med externa utvecklare och tjänster. Lösningen innehåller även samtyckeshantering och kommersiella funktioner som gör det möjligt för operatörer att skapa och driva marknadsplatser.

För Ericsson kompletterar plattformen företagets arbete med Vonage och den globala API-aggregatorn Aduna.