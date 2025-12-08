SJ tar hjälp av satelliter

Satellituppkoppling ska komplettera mobilnäten så att SJ kan erbjuda resenärerna en hundraprocentig uppkoppling under resorna. Bolaget säger sig bli först med satellitlösningen för eldrivna passagerartåg.

– Våra pilottester visar att satellittekniken löser de största utmaningarna med så kallade blinda fläckar, det vill säga områden med dålig eller obefintlig mobiltäckning. Det gäller särskilt på sträckan Stockholm–Oslo, säger Sofie Struwe på SJ i ett pressmeddelande.

Utrullningen sker stegvis med start till sommaren. Målet är att hela SJ 3000-flottan ska vara utrustad under 2027.

– Det pågår en del pilotprojekt runt om i världen, men vad vi vet blir SJ först med att ha en flotta passagerartåg på elektrifierad järnväg med denna typ av utrustning, säger Johan Sagnert, på SJ och fortsätter:

– Totalt rör det sig om 20 SJ 3000-tåg som i dag främst rullar mellan Göteborg och Malmö, Stockholm och Sundsvall samt Stockholm och Oslo.

Parallellt har flera mobiloperatörer inlett ett arbete med att täppa till blinda fläckar i täckningen längs Södra respektive Västra stambanan. I praktiken innebär det att operatörerna bygger ut 5G-nätet längs spåren samtidigt som SJ installerar fönster som släpper igenom radiosignaler på alla tåg som trafikerar sträckan.