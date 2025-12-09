Kina får köpa riktiga Nvidiaprocessorer

Nvidia får snart även sälja standardversionen av sina H200-processorer till Kina och inte bara epatraktorversionen H20. USA får som tack en fjårdedel av vinsten. Problemet är att Kina inte vill inte ha amerikanska processorer. Dessutom är H200 förra generationens superprocessor.

H200 har högre prestanda än restriktionerna egentligen tillåter – vilket inte är så konstigt eftersom restriktionerna skräddarsyddes efter H200 och AMD:s motsvarande processor.

Regeringen Trump har förvandlat Nvidia till en kassako genom det innovativa greppet att sälja rätten att bryta mot exportförbud. USA förhandlade sig redan i somras till 15 procent av inkomsterna mot att låta Nvidia exportera den prestandabegränsade H20-versionen av H200 till Kina.

Ja, det är ologiskt. Särskilt med tanke på att förbuden finns av säkerhetsskäl, för att USA ska hålla ett tekniskt förspång till Kina.

Kina har å sin sida tröttnat på att vara beroende av USA och går allt längre för att pusha industrin mot inhemska halvledare. Därmed kan det nya H200- tillståndet bli ett slag i luften – för om du har statlig finansiering får du sedan en tid varken köpa H20 eller H200.

Dessutom har H200 hunnit åldras, så skillnaden mot AI-datacenter på kinesisiska superprocessorer har blivit mindre. Vilket i sig kan användas av Trump som försvar för att låta Nvidia köpa exporträtten.

Nvidia har under exportdebaclet helt tappat sin tidigare gigantiska marknad Kina.

Ett trumfkort som Nvidia ändå fortfarande hoppas på är dess populära mjukvarustack Cuda. Jensen Huang‚ Nvidas vd, hävdar att den ger Nvidia en konkurrensfördel. Men att den förstås eroderas varje gång en kund går förlorad till en annan plattform. Detta är ett av de argument Jensen Huang haft med sig när han under hösten lobbat regeringen Trump.

Det går ingen nöd på Nvida, som får stora beställningar av AI-hårdvara. Värdet på Nvidia har tiofaldigats sedan ChatGPT fick sitt genombrott.