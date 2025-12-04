Kina bygger laddare i rasande tempo

På två år ska Kinas laddinfrastruktur öka med cirka 50 procent. Såväl destinationsladdare som snabbladdare byggs ut. Det berättar en treårsplan.

Kinas snabba utbyggnad av sin laddinfrastruktur fortsätter i minst två år till. Tempot innebär att Kina kommer att behöva addera 12 000 laddare per dag fram till slutet av 2027, varav 2000 snabbladdare.

Det är Energimyndighetens nyhetsbrev Om EV som läst en treårsplan som Kina presenterade i oktober. Lokala myndigheter ska formulera egna planer baserade på nationella prioriteringar.

I slutet av oktober hade Kina – som har världens största laddbara bilflotta – cirka 18,6 miljoner laddpunkter varav 4,5 miljoner publika. Vad gäller det sistnämnda hade Kina i början av detta år 3,2 publika laddpunkter per 1 000 invånare medan Europa hade 2,2.

Ett av initiativen i treårsplanen är att skapa fler privata laddpunkter. Alla nya bostadsområden måste ha laddpunkter vid alla parkeringsplatser, eller förberedas för detta. Även befintliga bostadsområden ska öka antalet laddpunkter.

Speciellt fokus ska läggas på områden med hög elbilsandel, begränsad elnätskapacitet och begränsade möjligheter att bygga privat.

Vad gäller dubbelriktad laddning ska Kina utöka de pilotfösök som redan pågår och prissignalerna för att delta på marknaden ska förbättras. Fram till slutet av år 2027 ska totalt 5 000 dubbelriktade laddpunkter installeras.

