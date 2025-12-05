Professor Gidlund blir IEEE Fellow

Mittuniversitetet har fått sin allra första IEEE Fellow. Mikael Gidlund forskar i extremt tillförlitlig trådlös kommunikation.

Det rapporterar Mittuniversitetet.

IEEE Fellow är en exklusiv titel i ingenjörsorganisationen IEEE.

Motiveringen säger

…for contributions to reliable wireless connectivity for the Industrial Internet of Things.

Mikael Gidlund är professor i datateknik vid forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate). Han forskar på extremt tillförlitlig trådlös kommunikation, avgörande för exempelvis smarta fabriker.

– Det här visar att Mittuniversitetet bedriver forskning i absolut världsklass, säger Mattias O´Nils, centrumledare för STC.

Den amerikanska ingenjörsorganisationen Institute of Electrical and Electronics Engineers grundades publicerar vetenskapliga tidskrifter, organiserar konferenser och arbetar fram standarder – som Ethernet till exempel. IEEE bildades 1963 med anor hela vägen tilbaka till 1884. Medlemsantalet närmar sig en halv miljon, i 160 länder.

Varje år utses ett fåtal IEEE Fellows bland forskare vars arbete haft global betydelse.

Foto: Mittuniversitetet.