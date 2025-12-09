Två MRAM som överlever tio år i 125 grader

Två av medlemmarna i Persystfamiljen av MRAM har kvalificerats för extrema miljöer inom rymd, försvar, fordon och industri, meddelar amerikanska Everspin. De behåller data i tio år även om temperaturen ligger 125 °C, dessutom med ett obegränsat antal skriv- och läscykler.

De två modellerna EM064LX HR och EM128LX HR är kvalificerade enligt AEC-Q100 Grade 1 och fungerar från –40 °C till +125 °C. Alla komponenter bränns dessutom in under 48 timmar innan leverans för att eliminera tidiga felmekanismer och ge tydliga marginaler för långtidsdrift.

Som framgår av namnen är storlekarna 64 respektive 128 Mbit med en läs-/skrivbandbredd på upp till 90 Mbyte/s via QSPI-gränssnittet.

EM064LX har testats vid Lawrence Berkeley National Laboratory inom ett NASA-program, där kretsen uppvisade robust stråltålighet utan SEL-händelser upp till en LET-nivå på 61 MeV-cm²/mg.

Förutom att MRAM är specificerade för ett större temperaturområde är de tåligare mot strålning än NOR-flash, plus att de kan skrivas och läsas i princip hur många gånger som helst. Bägge behåller data när strömmen stängs av.

MRAM passar därför områden som industri, rymd, försvar och fordon, enligt Everspin (före detta Motorola). En begränsning är dock storleken, där Persyst stannar på 128 Mbit.

Tekniken baseras på det som kallas spin-transfer torque, en teknik som utnyttjar elektroners spin för att lagra och ändra data.