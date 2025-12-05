JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Radarn från Lund öppnar bagageluckan

Acconeers radarsensensor A121 har designats in hos en europeisk biltillverkare. Den ersätter en annan lösning som gör att du kan öppna bakluckan på bilen utan att trycka på knappen.

Många lite dyrare bilar har en sensor som känner av om du stoppar in foten under bakre stötdämparen och öppnar då bakluckan. Det fungerar inte alltid som det borde.

En icke namngiven biltillverkare har ersatt en befintlig lösning med Acconeers radar i en modell som ska lanseras 2027. Värdet uppskattas till fyra miljoner kronor under fyra år om modellen säljer som planerat.

Tillverkaren använder redan företagets radar för andra uppgifter i bilen.

A121 kom i volymproduktion runt årsskiftet 2022/2023 och är benkompatibel med den äldre A111. Den har bättre prestanda och lägre energiförbrukning för många tillämpningar plus att nykomlingen kvalificeras enligt AECQ-100 grade 2 vilket är ett krav i många fordonstillämpningar. 

Radarsensorerna använder Acconeers egenutvecklade teknik med koherenta pulser på 60 GHz-bandet och kan mäta avstånd, hastighet, rörelse och närvaro upp till 20 meter bort. I bästa fall ligger noggrannheten på någon millimeter.

Det går att forma radarloben med olika linser och skapa applikationer med flera radarsensorer.

05 dec 2025 10:23 - Per Henricsson
