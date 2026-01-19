Kanada öppnar för kinesiska elbilar och samarbeten

USA och Kanada har inte längre en enad handelsfront mot Kina efter att Kanadas och Kinas ledare skakat hand om en friare handel med bland annat elbilar och energiteknik.

Kanada kommer att tillåta import av 49 000 kinesiska elbilar årligen med en tullsats på 6,1 procent – den normala WTO-tullsatsen – att jämföra med den hundraprocentiga tull som rått sedan oktober 2024 då Kanada följde USA:s handelshinder mot Kina i spåren.

Kanadas premiärminister Mark Carney beskriver den lilla kvoten (ungefär tre procent av personbilsmarknaden) som ett sätt att försiktigt introducera Kina på Kanadas elbilsmarknad. Enligt den brittiska nyhetsorganisationen BBC är kanadensiska fordonstillverkare rädda för billiga kinesiska elbilar.

I ett tal efter hemkomsten talar Mark Carney om Kina som en ledande elbilsnation som Kanada kan lära sig från. Han pratar om partnerskap inom elbilar och om kanadensisk åtkomst till Kinas leverantörskedjor.

– Detta avtal förväntas inom tre år leda till betydande kinesiska investeringar i den kanadensiska fordonsindustrin, skapa goda arbetstillfällen i Kanada och påskynda vår färd mot nettonoll och framtidens fordonsindustri.

– Det förväntas även att mer än hälften av dessa fordon inom fem år kommer att vara prisvärda elbilar med ett importpris under 35 000 dollar.

Han bjöd också in Kina till att medverka med teknik till Kanadas energiomställning.

– Den skapar stora möjligheter för kinesiska partnerskap inom bland annat energilager och havsbaserad vindkraft.

Kina sänker tullen på kanadensisk rapsfrö från 84 procent till 15 procent. Kanada exporterar rapsolja för drygt 30 miljarder kronor till Kina. Också kanadensisk hummer, krabba och ärta får sänkt tull. Och så skrevs avtal om skogsbruk, kultur och turism – kanadensare behöver inte söka visum.

Brittiska nyhetsorganisationen BBC beskriver avtalen som symtom på att USA:s president Donald Trump skapat en kil mellan USA och dess allierade. Han har gjort det mot Kanada genom att lägga tullar på fordon, stål, aluminium och virke.

Enligt Kanada har Donald Trump skapat en osäkerhet om Nordamerikas hela etablerade frihandelssystem.

USA är Kanadas överlägset största handelspartner på 75 procent av importen. Mark Carney vill ändra på det. Det deklarerade han i oktober. Han vill diversifiera Kanadas handel. Till år 2035 ska exporten till världen utanför USA fördubblas, är målet.

Kina är Kanadas näst största handelspartner, på fyra procent av exporten (om EU-länderna inte buntas samman).

Mark Carney sade när de möttes till Xi Jingping att Kina och Kanada kan skapa en ny relation anpassad till ”en ny global verklighet”. Han kallar deras nya partnerskap för ”strategiskt”.

BBC föreslår att andra länder som drabbats av Donald Trump-tullar kan komma att följa Kanada i spåren och ta bort handelshinder mot Kina.

Mark Carney var den första kanadensiska ledare att besöka Kina på åtta år.

Sydkorea och Irland har nyligen besökt Xi Jinping. Storbritannien och Tyskland är på väg.