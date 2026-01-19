JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Kanada öppnar för kinesiska elbilar och samarbeten

Kanada öppnar för kinesiska elbilar och samarbeten

USA och Kanada har inte längre en enad handelsfront mot Kina efter att Kanadas och Kinas ledare skakat hand om en friare handel med bland annat elbilar och energiteknik.

Kanada kommer att tillåta import av 49 000 kinesiska elbilar årligen med en tullsats på 6,1 procent – den normala WTO-tullsatsen – att jämföra med den hundraprocentiga tull som rått sedan oktober 2024 då Kanada följde USA:s handelshinder mot Kina i spåren.

Kanadas premiärminister Mark Carney beskriver den lilla kvoten (ungefär tre procent av personbilsmarknaden) som ett sätt att försiktigt introducera Kina på Kanadas elbilsmarknad. Enligt den brittiska nyhetsorganisationen BBC är kanadensiska fordonstillverkare rädda för billiga kinesiska elbilar.

I ett tal efter hemkomsten talar Mark Carney om Kina som en ledande elbilsnation som Kanada kan lära sig från. Han pratar om partnerskap inom elbilar och om kanadensisk åtkomst till Kinas leverantörskedjor. 

– Detta avtal förväntas inom tre år leda till betydande kinesiska investeringar i den kanadensiska fordonsindustrin, skapa goda arbetstillfällen i Kanada och påskynda vår färd mot nettonoll och framtidens fordonsindustri.

– Det förväntas även att mer än hälften av dessa fordon inom fem år kommer att vara prisvärda elbilar med ett importpris under 35 000 dollar.

Han bjöd också in Kina till att medverka med teknik till Kanadas energiomställning.

–  Den skapar stora möjligheter för kinesiska partnerskap inom bland annat energilager och havsbaserad vindkraft.

Kina sänker tullen på kanadensisk rapsfrö från 84 procent till 15 procent. Kanada exporterar rapsolja för drygt 30 miljarder kronor till Kina. Också kanadensisk hummer, krabba och ärta får sänkt tull. Och så skrevs avtal om skogsbruk, kultur och turism – kanadensare behöver inte söka visum.

Brittiska nyhetsorganisationen BBC beskriver avtalen som symtom på att USA:s president Donald Trump skapat en kil mellan USA och dess allierade. Han har gjort det mot Kanada genom att lägga tullar på fordon, stål, aluminium och virke.

Enligt Kanada har Donald Trump skapat en osäkerhet om Nordamerikas hela etablerade frihandelssystem.

USA är Kanadas överlägset största handelspartner på 75 procent av importen. Mark Carney vill ändra på det. Det deklarerade han i oktober. Han vill diversifiera Kanadas handel. Till år 2035 ska exporten till världen utanför USA fördubblas, är målet.

Kina är Kanadas näst största handelspartner, på fyra procent av exporten (om EU-länderna inte buntas samman).

Mark Carney sade när de möttes till Xi Jingping att Kina och Kanada kan skapa en ny relation anpassad till ”en ny global verklighet”. Han kallar deras nya partnerskap för ”strategiskt”.

BBC föreslår att andra länder som drabbats av Donald Trump-tullar kan komma att följa Kanada i spåren och ta bort handelshinder mot Kina.

Mark Carney var den första kanadensiska ledare att besöka Kina på åtta år.

Sydkorea och Irland har nyligen besökt Xi Jinping. Storbritannien och Tyskland är på väg.

BILD: Kanadas och Kinas ledare Mark Carney respektive Xi Jinping.

49 # Comsol (5)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Armarnas rörelser avslöjar stroke
19 jan 2026 08:47 - Per Henricsson
Armarnas rörelser avslöjar stroke

Genom att mäta armarnas rörelser med vad som kan beskrivas som två aktivitetsarmband går det att upptäcka ett strokeinsjuknande och automatiskt skicka ett larm. Lundabolaget Uman Sense håller på att kommersialisera tekniken som just nu testas på åtta svenska sjukhus.

REPORTAGELäs mer...
Kanada öppnar för kinesiska elbilar och samarbeten
19 jan 2026 08:12 - Jan Tångring
Kanada öppnar för kinesiska elbilar och samarbeten

USA och Kanada har inte längre en enad handelsfront mot Kina efter att Kanadas och Kinas ledare skakat hand om en friare handel med bland annat elbilar och energiteknik.

NyheterLäs mer...
Micron sätter spaden i marken
16 jan 2026 14:38 - Per Henricsson
Micron sätter spaden i marken

Den amerikanska minnestillverkaren Micron startar officiellt bygget av sin nya megafabrik i delstaten New York idag sedan alla nödvändiga tillstånd är beviljade.

NyheterLäs mer...
Uppgifter: Nvidias superprocessor får inte föras in i Kina
16 jan 2026 10:48 - Jan Tångring
Uppgifter: Nvidias superprocessor får inte föras in i Kina

Kinesiska tullmyndigheter meddelade denna vecka sina tulltjänstemän att Nvidias kontroversiella processor H200 inte får tas in i Kina. Det har tre personer med insyn berättat för nyhetsbyrån Reuters.

NyheterLäs mer...
Tysk standard för batteribyte redo för utrullning
16 jan 2026 09:13 - Jan Tångring
Tysk standard för batteribyte redo för utrullning

Efter att ha tagit fram, och under två år testat, en lösning för automatiskt batteribyte för tunga lastbilar, vill ett tyskt konsortium bygga ett nätverk av standardiserade serieproducerbara batterimackar i Europa. 

NyheterLäs mer...
Flygvapnet öppnar dörren för Uppsalas inkubator
16 jan 2026 09:32 - Per Henricsson
Flygvapnet öppnar dörren för Uppsalas inkubator

Uppsala Innovation Centre, UIC, och Flygvapnet har startat ett samarbete som ska underlätta för uppstartsbolagen att hitta behovsägare inom Försvarsmakten och initiera pilotprojekt.

NyheterLäs mer...
Mips får sällskap av Arc hos Globalfoundries
16 jan 2026 08:23 - Per Henricsson
Mips får sällskap av Arc hos Globalfoundries

Så sent som i somras köpte amerikanska Globalfoundries IP-leverantören Mips. Nu får Risc V-kärnorna sällskap av Arc:s kärnor, som Synopsys säljer till foundryt.

NyheterLäs mer...
Uppsalas natriumjonmaterial ska tillverkas i Tjeckien
15 jan 2026 14:10 - Per Henricsson
Uppsalas natriumjonmaterial ska tillverkas i Tjeckien

Uppstartsbolaget Altris tar rygg på amerikanska Natron Energy genom att välja den tjeckiska kemikoncernen Draslovka som tillverkare av sitt natriumjonbaserade katodmaterial. Avtalet ger en kapacitet motsvarande 175 MWh per år.

NyheterLäs mer...
Testlösning Ethernet i fordon
15 jan 2026 13:37 - Per Henricsson
Testlösning Ethernet i fordon

Genom att kombinera en vektornätverksanalysator (VNA) och ett oscilloskop går det att göra en komplett verifiering av den fysiska Ethernetlänken. Lösningen kommer från japanska Anritsu som använt ett oscilloskop från amerikanska Tektronix.

NyheterLäs mer...
Mikroskopiska soldrivna robotar dansar i vatten
15 jan 2026 12:08 - Jan Tångring
Mikroskopiska soldrivna robotar dansar i vatten

Robotkretsarna, som är en sextondels kvadramillimeter, är utrustade med processor, solcell, ljussensor, två tempsensorer och en jonmotor. I volym skulle de kosta en tioöring.

NyheterLäs mer...
Storvarsel på Ericsson
15 jan 2026 11:16 - Per Henricsson
Storvarsel på Ericsson

Telekomjätten Ericsson vill minska sin personalstyrka i Sverige med omkring 1 600 personer, ungefär 12 procent av de anställda. Enligt pressmeddelandet är varslet en del av åtgärder för att säkerställa företagets konkurrenskraft.

NyheterLäs mer...
Open AI beställer ”tallriksprocessorn”
15 jan 2026 09:21 - Per Henricsson
Open AI beställer ”tallriksprocessorn”

Efter Nvidia, AMD och Broadcom sällar sig nu även Cerebras till listan av företag som ska leverera AI-kapacitet till OpenAI. Avtalet är värt upp till 10 miljarder dollar (motsvarande 750 MW effekt) skriver Reuters och leveranser ska starta redan i år.

NyheterLäs mer...
Ryzen för fordon och fysisk AI
14 jan 2026 16:21 - Jan Tångring
Ryzen för fordon och fysisk AI

P100 heter en ny x86-processorfamilj bestyckad med Zen 5-cpu:er, RDNA 3.5-gpu:er och sist men inte minst XDNA 2-npu:er. Allt i samma chip, för strömsnål AI.

ProduktLäs mer...
Svenskt drönarskydd i Davos
14 jan 2026 14:18 - Per Henricsson
Svenskt drönarskydd i Davos

Det svenska uppstartsbolaget Skygaard ska skydda toppmötet i Davos nästa vecka från drönare. Det gäller både lokalerna och bilkonvojerna mellan flygplatsen, hotell och möteslokaler, skriver Dagens Industri.

NyheterLäs mer...
Mercedes utmanar Teslas självkörning
14 jan 2026 13:44 - Jan Tångring
Mercedes utmanar Teslas självkörning

Föraren har visserligen ansvaret för att allt fungerar. Men bilen kör själv hela vägen från dörr till dörr. Mercedes erbjuder sedan årsskiftet funktionen i Kina och kommer snart att erbjuda den i USA, där Tesla länge varit ensam om den.

NyheterLäs mer...
Finansieringsproblem sinkar Lytens köp av Northvolt
14 jan 2026 09:48 - Per Henricsson
Finansieringsproblem sinkar Lytens köp av Northvolt

Det amerikanska batteribolaget Lyten skulle redan ha slutfört köpet av Northvolts fabrik i Skellefteå men företaget har ännu inte lyckats säkra kapital. I värsta fall kan affären gå i stöpet, skriver Svenska Dagbladet.

NyheterLäs mer...
Siemens köper franskt verktyg för korttest
14 jan 2026 08:34 - Per Henricsson
Siemens köper franskt verktyg för korttest

Hittar testarna i ytmonteringslinan verkligen alla fel? Och gör de sitt jobb effektivt? Det är frågor som Aster Technologies angriper. EDA-jätten Siemens köper nu det franska företaget och integrerar dess mjukvara kallad Testway i sina verktyg Xpedition och Valor, som ingår i mjukvaruplattformen Siemens Xcelerator.

NyheterLäs mer...
Alla på Volvos gigafabrik får sparken
13 jan 2026 12:30 - Jan Tångring
Alla på Volvos gigafabrik får sparken

Volvos dotterbolag Novo stoppar färdigställandet av sin battercellsfabrik i Göteborg och säger upp alla 75 anställda. Stoppet är en paus som sker eftersom Volvo misslyckats med att hitta en teknikpartner.

NyheterLäs mer...
Halvledarmarknaden växte 21 procent i fjol
13 jan 2026 09:53 - Per Henricsson
Halvledarmarknaden växte 21 procent i fjol

När analyshuset Gartner summerar 2025 står det klart att Nvidia är överlägsen etta, nästan dubbelt så stor som tvåan Samsung. Totalt såldes det halvledare för 793 miljarder dollar i fjol, upp 21 procent från 2024.

NyheterLäs mer...
Linköpings mikroskärm tankar kassan
13 jan 2026 08:57 - Per Henricsson
Linköpings mikroskärm tankar kassan

Uppstartsbolaget Polar Light Technologies har tagit in lite drygt 5 miljoner euro från befintliga ägare. Pengarna ska användas för att kommersialisera den minimala skärmen.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)