Snabbladdning sliter dubbelt så hårt på batteriet

Under det senaste året har snabbladdandet ökat vilket satt ett dramatiskt avtryck på elbilsbatteriernas livslängd. Analysen kommer från telematikföretaget Geotab.

Om du huvudsakligen långsamladdar din elbil tappar ditt batteri 1,5 av sin kapacitet på ett år. Du som huvudsakligen snabbladdar tappar dubbelt så mycket, 3,0 procent. Det visar statistik från telematikföretaget Geotab och dess flotta på 22 000 elbilar i drift.

Laddbeteendet gör alltså stor skillnad. Det som jämförs är bilar som huvudsakligen använder DC-laddare på över 100 kW och de som mest laddas via på AC eller på låg effekt.

När Geotab tittar på de 22 000 bilarna i sin flotta under det senaste året, ligger snittet på 2,3 procents årsdegradering. Det är en dramatisk försämring jämfört med året innan. Då var den genomsnittliga årsdegraderingen 1,8 procent.

Geotabs förklaring är att snabbladdning blivit vanligare.

Om det är korrekt att extrapolera årssiffran tar det med snabbladdning bara sju år innan ditt batteri passerar den magiska 80-procentgräns då ett det traditionellt klassas som uttjänt. Om du långsamladdar klarar sig batteriet dubbelt så många år.

– Det är korrekt att extrapolera, bekräftar Nicole Riddle på Geotab för Elektroniktidningen.

– Vi ser hittills ett mer eller mindre linjärt slitage. Vid 3 procent når den 80 procent på sju år. Vid 1,5 procent når den 80 procent på drygt tretton år.

Vid 2,3 procents årsdegradering lever snittbatteriet nio år, om du räknar 80 procent som uttjänt.

Det ska du i och för sig inte göra. Det finns en gammal uppfattning att degraderingen börjar gå snabbare där, därav tumregeln. Men Geotabs statistik tröstar oss med att degraderingen fortsätter att vara linjär efter att batteriet passerat 80 procent.

Ytterligare en tröst för oss nordbor är att det kalla klimatet här gör degraderingen långsammare. Allt annat lika ska degraderingen bli mindre här.

För dig som nyss köpt din elbil finns ytterligare en anledning att vara lite mer optimitiskt. Statistiken handlar om den idag befintliga fordonsflottan. Men branschen har blivit mer medveten om batterikemins lagar och designar bättre elbilar numera. Modernare elbilar har aktiv kylning av batterierna, smartare batteristyrsystem (BMS:er) och buffertar mot att ladda för mycket och att ladda ur för mycket.

Så det finns goda skäl att hoppas att batterierna i en bil du köper ny idag kommer att leva längre än vad den här statistiken säger.

Av Geotabs siffror lär vi oss i vilket fall som helst att snabbladda bara om vi måste, och att undersöka kapaciteten när vi köper en begagnad elbil.

Geotab (länk) drar ännu fler intressanta slutsatser ur sin statistik. Följande regel har blivit viktigare allteftersom systemen fått bättre design: om du tänker låta bilen stå stilla länge – kanske på en långtidsparkering – ska du ha den laddad mellan 20 och 80 procent, inte mer och inte mindre. I det området får kemin bäst vila.

