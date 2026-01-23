Dragkampen om Nexperia rullar vidare

Den 14 januari möttes företrädare för den nederländska ledningen och den kinesiska ägaren Wingtech i rätten. Samtidigt uppges att Nexperia har börjat förse större kunder med wafers från fabriken i Tyskland, som de sedan skickar för kapsling.

Parterna möttes i en domstol i Amsterdam för att lägga fram sina ståndpunkter men det är inte känt när ett beslut kan komma, skriver nyhetsbyrån Reuters. Nexperias nederländska ledning argumenterar för att den kinesiska ägaren misskött bolaget genom att försöka överföra kunnande (IP) och tillgångar till Kina.

När den nederländska staten ingrep den sista september, och i praktiken tog kontroll över bolaget, ledde det till att den kinesiska ägaren Wingtech, med stöd av staten, svarade med att redan den 4 oktober stoppa leveranserna från kapslingsfabrikerna i landet.

Produktionen av kretsarna sker huvudsakligen i Tyskland och Storbritannien. En mindre del av kapslingen görs i Malaysia medan huvuddelen sker i Kina varifrån komponenterna sedan distribueras.

En joker i dramat är att Nexperia riskerar att hamna på USA:s ”svarta lista” vilket skulle hindra företaget att göra affärer både i USA och Europa.

En möjlig utgång av bråket kan bli att Nexperia delas i två delar där den europeiska verksamheten får hitta nya ställen att kapsla på. Fabriken i Malaysia kan byggas ut i kombination med att företaget anlitar renodlade kapslingshus.

Enligt en annan artikel från nyhetsbyrån Bloomberg har europeiska biltillverkare börjat agera mellanhänder, de köper wafers från Nexperia som de sedan skeppar till Nexperias kapslingsfabriker i Kina och får tillbaka de kapslade och testade komponenterna. Åtgärden är extremt ovanlig men visar att biltillverkarna har svårt att med så kort varsel hitta alternativa leverantörer.

Nexperia sålde för cirka två miljarder dollar i fjol och tillverkar runt 110 miljarder komponenter per år inklusive enkel logik, analogt, MOSFET:ar och dioder.

En normal bil innehåller exempelvis mellan 400 och 500 komponenter från Nexperia medan det i en mobiltelefon finns runt åtta.