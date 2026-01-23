CATL släpper natriumjon för små frusna lastbilar

Kinesiska batterijätten CATL har stoppat in ett natriumjonbatteri i sin LCV-batteriportfölj (light commercial vehicles). Dess specialitet är kalla klimat. Ökade priser på litium i fjol har gjort natriumjon hett.

Natriumjoncellen är en bubblare bland kemierna i batterivärlden. Den har usel densitet men är säker och tål kyla bra. Teoretiskt borde den även kunna bli billig eftersom råmaterialet är i princip gratis jämfört med litium.

CATL lanserade ny teknik för natriumjonceller i fjol under namnet Naxtra. Och nu har ett Naxtrabatteri fått den stora äran att bli uttaget till CATL:s LCV-produktportfölj Tectrans II.

Natriumjonbatteriet rekommenderas för tillämpningar där köldtålighet är viktigt. I Tectrans II-serien finns även andra batterier med egna specialiteter. En tål höga temperaturer. En är specialiserad på snabbladdning. En används i stora pack, upp till 253 kWh. Och en – i tre storlekar – ska sitta i batteribytesbilar.

Natriumjonbatteripaketet har en kapacitet på 45 kWh. Det ska behålla 90 procent av sin kapacitet vid –40 °C. Det kan anslutas och laddas vid –30 °C.

CATL hoppas att det ska nå bred användning redan i år.

Och det är inte det enda natriumjonbatteri CATL lanserar i år. Produkter ska släppas inom batteribyte, personbilar, kommersiella fordon och energilagring.

Det är lite tidigare än väntat.

Orsaken kan vara att priserna på råmaterial för den etablerade ledaren litiumjon steg med över 50 procent under de tre sista månaderna i fjol. Det var så mycket att det fick LFP-celltillverkare att stoppa sin produktion.

Intresset för natriumjon är omvänt proportionellt mot priset på litiumjon. Eftersom litiumpriserna fallit kraftigt under ett par år har intresset för natriumjon dalat. Men under andra halvåret började de alltså stiga och nu annonserar alltså CATL flera natriumjonprodukter för i år.

Den andra stora batterisnackisen i klickmedia är fastfasbatterier.

Alla batteritillverkare försöker utveckla fastfasbatterier, vilket skapar en illusion av att tekniken är på gång. Men det finns inga tecken på att någon lyckats lösa utmaningarna. Det är inte på gång för volymprodukter. Det som kan komma att visas upp är batterier för dyrare nischer som lyx eller militärt, som kan tänkas vara beredd att kompromissa med pris eller hållfasthet.

Läs Om EV:s sammanfattning om läget på fastfasområdet.