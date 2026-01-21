Intelligent modul på AMD-processor

Congatec släpper en datormodul på AMD:s processor Ryzen P100. Den tänkta tillämpningen är edge-AI.

Transport, medicinteknik, smart stadsinfrastruktur, spel, point-of-sale, robotik och industriell automation är några tillämpningsområden.

Formatet heter COM Express 3.1 Type 6 Compact.

P100-processorer har en neuronkärna på 50 Tops. Det ska räcka för att köra en lite mindre stor språkmodell, enligt Congatec.

Ytterligare 9 Tops kan du krama ur processorns gpu och cpu:er – upp till sex stycken på upp till 4,5 GHz i en mix av Zen5 och Zen 5c, optimerade för prestanda respeltive strömsnålhet. Gpu:n är RDNA 3.5 som bland annat stöder fyra oberoende 4k-skärmar.

DDR5-5600 är på upp till 96 GB. Den har upp till 512 MB onboard NVMe-SSD.

Conga-TCRP1 heter modellen. Den har fyra PCIe Gen4-banor och 2,5 Gbit/s Ethernet.

Modulens TDP ligger mellan 15 och 54 W. På 15 W räcker passiv kylning. Temperaturområdet är från −40 till +85 °C.

Den stöder Windows och Linux och kan köra parallella system på en hypervisor – inklusive realtidssystem.