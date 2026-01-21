JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Intelligent modul på AMD-processor

Intelligent modul på AMD-processor

Congatec släpper en datormodul på AMD:s processor Ryzen P100. Den tänkta tillämpningen är edge-AI.

Transport, medicinteknik, smart stadsinfrastruktur, spel, point-of-sale, robotik och industriell automation är några tillämpningsområden.

Formatet heter COM Express 3.1 Type 6 Compact.

P100-processorer har en neuronkärna på 50 Tops. Det ska räcka för att köra en lite mindre stor språkmodell, enligt Congatec.

Ytterligare 9 Tops kan du krama ur processorns  gpu och cpu:er – upp till sex stycken på upp till 4,5 GHz i en mix av Zen5 och Zen 5c, optimerade för prestanda respeltive strömsnålhet. Gpu:n är RDNA 3.5 som bland annat  stöder fyra oberoende 4k-skärmar.   

DDR5-5600 är på upp till 96 GB. Den har upp till 512 MB onboard NVMe-SSD.

Conga-TCRP1 heter modellen. Den har fyra PCIe Gen4-banor och 2,5 Gbit/s Ethernet.

Modulens TDP ligger mellan 15 och 54 W. På 15 W räcker passiv kylning. Temperaturområdet är från −40 till +85 °C. 

Den stöder Windows och Linux och kan köra parallella system på en hypervisor – inklusive realtidssystem.

PXI med lägre pris
21 jan 2026 08:16 - Per Henricsson
PXI med lägre pris

Med ambitionen att fler ska ha råd med ett PXI-system lanserar NI ett chassi, en kontroller, ett oscilloskopkort och ett IO-kort med ett lägre pris än föregångarna. Tillsammans utgör de ett komplett testsystem.

Ingen belöning för buggjakt i Curl
20 jan 2026 15:45 - Jan Tångring

Det svenskledda kodbiblioteket Curl tar bort möjligheten att tjäna pengar på att rapportera buggar och hoppas att det ska minska volymen av AI-slaskrapporter. Buggjägaren Joshua Rogers – som själv flitigt använder debug-bottar –  tycker att det är en bra idé.

EU vill stoppa Huawei
20 jan 2026 13:16 - Per Henricsson
EU vill stoppa Huawei

EU-kommissionen har läggt fram en uppdaterad version av cybersäkerhetsakten. Den vill förbjuda kinesiska produkter i kritisk infrastruktur. Om förslaget antas skulle det innebära att länder som inte implementerat EU:s så kallade verktygslåda nu tvingas sätta stopp för Huawei, ZTE och andra kinesiska leverantörer i 5G-näten.

Nvidia bjuder in Risc V i AI-datacentret
20 jan 2026 11:44 - Jan Tångring

Amerikanska Risc V-pionjären Sifive integrerar Nvidias datalänkteknik NV-link Fusion i sin data­center-IP. Därmed kan vi komma att få se AI-datacenter med Risc V-cpu:er som pratar med Nvidias AI-acceleratorer.

Satelliterna ska fylla hålen i mobilnäten
20 jan 2026 09:08 - Göte Andersson
Satelliterna ska fylla hålen i mobilnäten

Mobilindustrin tar nu sats för ny stor expansion med hjälp av globala satellitsystem. Amerikanska Starlink ligger i täten med en lösning som visar vad detta handlar om, att kommunicera direkt med vanliga mobiltelefoner utan att gå via någon landbaserad basstation i mobilnätet.

Koldioxidsensor från Delsbo
20 jan 2026 08:47 - Per Henricsson
Koldioxidsensor från Delsbo

S12 är en ultrakompakt sensor för CO₂-mätning från Senseair. Den är utvecklad för batteridrivna och trådlösa system som mäter luftens kvalitet i byggnader.

Kina: Batteri och elbil måste skrotas tillsammans
19 jan 2026 12:51 - Jan Tångring

Kina kommer att kräva att elbilens batteri sitter kvar i fordonet vid skrotning. Det kommer att får effekter på marknaden för återvinning och återanvändning av batterierna.

Snabbladdning sliter dubbelt så hårt på batteriet
19 jan 2026 11:04 - Jan Tångring
Snabbladdning sliter dubbelt så hårt på batteriet

Under det senaste året har snabbladdandet ökat vilket satt ett dramatiskt avtryck på elbilsbatteriernas livslängd. Analysen kommer från telematikföretaget  Geotab.

Kanada öppnar för kinesiska elbilar och samarbeten
19 jan 2026 11:04 - Jan Tångring
Kanada öppnar för kinesiska elbilar och samarbeten

USA och Kanada har inte längre en enad handelsfront mot Kina efter att Kanadas och Kinas ledare skakat hand om en friare handel med bland annat elbilar och energiteknik. Polestar, Volvo och Tesla hoppas snabbt kunna återställa sin försäljning.

Micron köper fab i Taiwan
19 jan 2026 10:25 - Per Henricsson
Micron köper fab i Taiwan

Amerikanska Micron har tecknat en avsiktsföklaring om att köpa en halvledarfabrik i Taiwan av foundryt PSMC, Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation. För 1,8 miljarder dollar får minnesjätten ett toppmodernt renrum på 2 800 kvadratmeter med 300 mm-maskiner.

Armarnas rörelser avslöjar stroke
19 jan 2026 08:47 - Per Henricsson
Armarnas rörelser avslöjar stroke

Genom att mäta armarnas rörelser med vad som kan beskrivas som två aktivitetsarmband går det att upptäcka ett strokeinsjuknande och automatiskt skicka ett larm. Lundabolaget Uman Sense håller på att kommersialisera tekniken som just nu testas på åtta svenska sjukhus.

Micron sätter spaden i marken
16 jan 2026 14:38 - Per Henricsson
Micron sätter spaden i marken

Den amerikanska minnestillverkaren Micron startar officiellt bygget av sin nya megafabrik i delstaten New York idag sedan alla nödvändiga tillstånd är beviljade.

Uppgifter: Nvidias superprocessor får inte föras in i Kina
16 jan 2026 10:48 - Jan Tångring
Uppgifter: Nvidias superprocessor får inte föras in i Kina

Kinesiska tullmyndigheter meddelade denna vecka sina tulltjänstemän att Nvidias kontroversiella processor H200 inte får tas in i Kina. Det har tre personer med insyn berättat för nyhetsbyrån Reuters.

Tysk standard för batteribyte redo för utrullning
16 jan 2026 09:13 - Jan Tångring
Tysk standard för batteribyte redo för utrullning

Efter att ha tagit fram, och under två år testat, en lösning för automatiskt batteribyte för tunga lastbilar, vill ett tyskt konsortium bygga ett nätverk av standardiserade serieproducerbara batterimackar i Europa. 

Flygvapnet öppnar dörren för Uppsalas inkubator
16 jan 2026 09:32 - Per Henricsson
Flygvapnet öppnar dörren för Uppsalas inkubator

Uppsala Innovation Centre, UIC, och Flygvapnet har startat ett samarbete som ska underlätta för uppstartsbolagen att hitta behovsägare inom Försvarsmakten och initiera pilotprojekt.

Mips får sällskap av Arc hos Globalfoundries
16 jan 2026 08:23 - Per Henricsson
Mips får sällskap av Arc hos Globalfoundries

Så sent som i somras köpte amerikanska Globalfoundries IP-leverantören Mips. Nu får Risc V-kärnorna sällskap av Arc:s kärnor, som Synopsys säljer till foundryt.

Uppsalas natriumjonmaterial ska tillverkas i Tjeckien
15 jan 2026 14:10 - Per Henricsson
Uppsalas natriumjonmaterial ska tillverkas i Tjeckien

Uppstartsbolaget Altris tar rygg på amerikanska Natron Energy genom att välja den tjeckiska kemikoncernen Draslovka som tillverkare av sitt natriumjonbaserade katodmaterial. Avtalet ger en kapacitet motsvarande 175 MWh per år.

Testlösning Ethernet i fordon
15 jan 2026 13:37 - Per Henricsson
Testlösning Ethernet i fordon

Genom att kombinera en vektornätverksanalysator (VNA) och ett oscilloskop går det att göra en komplett verifiering av den fysiska Ethernetlänken. Lösningen kommer från japanska Anritsu som använt ett oscilloskop från amerikanska Tektronix.

Mikroskopiska soldrivna robotar dansar i vatten
15 jan 2026 12:08 - Jan Tångring
Mikroskopiska soldrivna robotar dansar i vatten

Robotkretsarna, som är en sextondels kvadramillimeter, är utrustade med processor, solcell, ljussensor, två tempsensorer och en jonmotor. I volym skulle de kosta en tioöring.

