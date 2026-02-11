Fransk AI får jättehjärna i Borlänge

AI-bolaget Mistral ska använda det gigantiska AI-center som svenska Ecodatacenter bygger i Borlänge. Det beskrivs som en satsning som ska stärka Europas oberoende inom artificiell intelligens.

Mistral designar stora språkmodeller under samma namn. Bolaget bildades i Paris 2023 av tidigare forskare från Google Deepmind och Meta.

– Den här investeringen är ett konkret steg mot att bygga oberoende AI-förmågor i Europa, säger Mistrals vd och grundare Arthur Mensch.

Borlänge är Mistrals första investering i AI‑infrastruktur utanför Frankrike. Mistral har öronmärkt 12,8 miljarder för investeringar i svensk AI-infrastruktur.

Datacentret i Borlänge kan bli Europas största med en effekt på upp till 600 MW. Det planeras att tas i drift under 2027 och ska använda Vera Rubin‑GPU:er från Nvidia – den kommande GPU-generation efter Blackwell.

Ecodatacenter har sedan tidigare ett 80 MW-datacenter i Falun.