JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Kanada vill bygga bil med Kina

Kanada vill bygga bil med Kina

Kanada försöker etablera en kinesisk-kanadensisk bilfabrik i Kanada. Det berättade Kanadas industriminister Melanie Joly i en intervju med nyhetsbyrån Bloomberg. Landet befinner sig i ett handelskrig med USA och vill minska sitt beroende av USA.

Melanie Joly pratade om biltillverkning i Kanada i form av ett joint venture på kinesiska fordonsplattformar kombinerade med kanadensiska leverantörer.

Redan i januari strök Kanada delar av sina biltullar mot Kina och öppnade för samarbeten inom fordonsindustrin.

Kanada har idag en fordonsindustri huvudsakligen i form av underleverantörer till tillverkare i USA. Bland annat GM och Ford driver fabriker i Kanada.

Mer än 90 procent av de fordon som tillverkas i Kanada och 60 procent av de kanadensiskt tillverkade bildelarna exporteras i dag till USA.

Nu plågas industrin av de amerikanska krigstullarna. General Motors har aviserat uppsägningar i Kanada. Stellantis har backat från planer på att återstarta en fabrik nära Toronto.

Enligt Melanie Joly för Kanada och Kina samtal om hur deras fordonsteknik kan komplettera varandra. Melanie Joly pekade på komponenttillverkare som Magna, Linamar och Martinrea som redan har affärer i Kina.

Kanada söker även fordonsinvesteringar från andra länder. Kanada tecknade nyligen en icke bindande överenskommelse om att stärka den koreanska närvaron inom fordonsindustrin i Kanada, med sikte på Hyundai och Kia som säljer stora volymer i Kanada men tillverkar sina fordon på andra håll.

Kanada behåller sina krigsstullar på USA-tillverkade fordon men ska införa importkrediter: ju fler fordon ett företag producerar i Kanada, desto lägre tull ska det betala på importerade USA-bilar. Det ska gynna bland annat Honda och Toyota.

Precis som i Europa och USA finns i Kanada en säkerhetsdebatt kring kinesisk teknik. Att bilar skulle kunna spionera via sina sensorer har funnits i debatten. Melanie Joly adresserade detta genom att föreslå att det kanadensiska realtidsoperativsystemet QNX skulle kunna få en säkerhetsgranskande roll i den gemensamma bilen.

Elektroniktidningen tycker att det låter tungrott och föreslår istället en säkerhetsgranskning av kinesisk källkod, kanske liknande den som UK gjorde av telekomleverantören Huawei? Eller att de eventuella känsliga data som bilarna rapporterar ska stanna i Kanada, eller filtreras innan de går vidare till Kina.

Om det är så att Kanada försöker slå ett slag för kanadensisk mjukvara, så är AI ett potentiellt starkare kort. Det var Kanada som startade den nuvarande AI-revolutionen med artificiella neuronnät. Många av AI-hjärnorna har rekryterats till USA, men Kanada har högaktuella projekt inom autonoma fordon.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Kanada vill bygga bil med Kina
11 feb 2026 10:56 - Jan Tångring
Kanada vill bygga bil med Kina

Kanada försöker etablera en kinesisk-kanadensisk bilfabrik i Kanada. Det berättade Kanadas industriminister Melanie Joly i en intervju med nyhetsbyrån Bloomberg. Landet befinner sig i ett handelskrig med USA och vill minska sitt beroende av USA.

NyheterLäs mer...
En timme om EU:s hållbarhetskrav
11 feb 2026 10:16 - Per Henricsson
En timme om EU:s hållbarhetskrav

Vad gäller för elektronikföretag och hur kommer man igång? Det är två frågor som du kan få svar på den 13 mars mellan 8:30 och 9:30 i ett webinarium arrangerat av Smartare Elektroniksystem tillsammans med Svensk Elektronik och Produktionslyftet.

NyheterLäs mer...
10 kW DC/DC för 800 V i datacenter
11 feb 2026 10:16 - Per Henricsson
10 kW DC/DC för 800 V i datacenter

Övergången till 800 V likströmsmatning till serverkorten i datacenter för AI-tillämpningar, ställer nya krav på verkningsgrad, effekttäthet och termisk prestanda. Amerikanska Navitas bidrag är en DC/DC-omvandlare på 10 kW baserad på GaN-komponenter vilket ger en effektivitet upp till 98,5 procent.

ProduktLäs mer...
Sju miljoner till plasma- och batteriprojekt
10 feb 2026 15:25 - Jan Tångring
Sju miljoner till plasma- och batteriprojekt

Uppstarten Besca tilldelas 7 miljoner kronor från Energimyndigheten för ett fyraårigt FoU-projekt med  batteriforskare på Uppsala universitet.

NyheterLäs mer...
Natriumjon i masstillverkad personbil
10 feb 2026 13:01 - Jan Tångring
Natriumjon i masstillverkad personbil

Kinesiska biltillverkaren Changan Automobile startar serieproduktion av personbilar med 45 kWh-batterier från CATL:s natriumjonbatterifamilj Naxtra. CATL beskriver det som början på en era med ”dubbel kemi”.

NyheterLäs mer...
Snabbar upp databassökningar
10 feb 2026 09:45 - Per Henricsson
Snabbar upp databassökningar

Chalmersavknoppningen Vesiro har tagit in 17,2 miljoner kronor i en såddrunda. Företagets plugin gör befintliga Elasticsearch-installationer upp till tre gånger snabbare.

NyheterLäs mer...
EU:s dyraste pilotlina invigd
10 feb 2026 09:32 - Per Henricsson

Igår gick det officiella startskottet för NanoIC, EU:s pilotlina hos det belgiska forskningsinstitutet Imec för CMOS-processer på 2 nm eller mindre. Investeringen uppgår till 2,5 miljarder euro.

NyheterLäs mer...
ACC överger två gigafabriker
09 feb 2026 09:49 - Jan Tångring

ACC lägger ner bygget av sina gigafabriker i Italien och Tyskland. Samtidigt bromsar ägaren Stellantis takten i sin elektrifiering och skriver av 22 miljarder euro, för att istället satsa mer på hybrider och fossilbilar. I Kanada säljer Stellantis sitt gigafabriksprojekt till LG.

NyheterLäs mer...
6500 privata LTE/5G-nät i världen
09 feb 2026 09:37 - Per Henricsson
6500 privata LTE/5G-nät i världen

Vid årsskiftet fanns det 6500 privata mobilnät baserade på LTE eller 5G i världen. Värdet på dem uppgick till 2,4 miljarder dollar enligt det Göteborgsbaserade analyshuset Berg Insight.

NyheterLäs mer...
Bott hittar buggar på löpande band på egen hand
09 feb 2026 08:59 - Jan Tångring

Den stora språkmodellen Claude har sedan hösten 2025 hittat över 500 allvarliga sårbarheter i olika öppenkodsprojekt. Kanske ännu mer märkvärdigt är att den gjort det på egen hand. Det meddelande i fredags Claudes ägare Anthropic, och larmade för att tempot i säkerhetsarbetet måste skruvas upp för att möta angripare med samma AI-beväpning.

NyheterLäs mer...
Två timmar on nanofotonik
09 feb 2026 09:05 - Per Henricsson
Två timmar on nanofotonik

Tisdagen den 17 mars finns återigen chansen att lära sig mer om nanofotonik. Det är forskningsinstitutet Rise som står för innehållet i den två timmar långa webbsändningen, som ingår i EU-projektet PhotonHub Europe.

NyheterLäs mer...
Danska displayer för alla behov
06 feb 2026 14:59 - Per Henricsson
Danska displayer för alla behov

Nystartade TouchConn är varken ett passivt handelshus eller renodlad designbyrå utan definierar sig som en teknisk supply chain-partner med leverantörer i Asien. Fokus ligger på skräddarsydda kundterminaler och operatörspaneler liksom tangentbord och andra HMI-produkter.

NyheterLäs mer...
Hjälper dig välja antenn
06 feb 2026 13:38 - Per Henricsson
Hjälper dig välja antenn

Valet av antenn kan vara avgörande för prestanda, kostnad och hur lång tid det tar att utveckla en produkt. Samtidigt blir uppgiften allt mer komplex i takt med att antalet frekvensband, formfaktorer och applikationskrav ökar. För att underlätta valet släpper amerikanska Taoglas ytterligare ett verktyg som ska effektivisera processen och öka chansen att valet blir rätt.

ProduktLäs mer...
Digital halvdag om utveckling av medicintekniska produkter
06 feb 2026 11:23 - Per Henricsson
Digital halvdag om utveckling av medicintekniska produkter

Vill du veta mer om hur man på ett effektivt sätt tar en medicinteknisk produkt från idé till marknad? Då kan den webbsända halvdagen 19 mars eller 12 maj vara något för dig. Den utgår från den medicintekniska handbok som Smartare elektroniksystem varit med att ta fram.

NyheterLäs mer...
Honda undersöker analog AI för fordon
06 feb 2026 09:30 - Jan Tångring

Japanska Honda integrerar amerikanska Mythics delvis analoga AI-kärna i en systemkrets för fordon.

NyheterLäs mer...
Kinesisk milstolpe: Lastbilar på el körde om diesel
06 feb 2026 08:20 - Jan Tångring
Kinesisk milstolpe: Lastbilar på el körde om diesel

Under december 2025 var mer än hälften – 54 procent – av alla nyregistrerade tunga lastbilar i Kina elektrifierade.  Det berättar Energimyndighetens nyhetsbrev Om EV (OmEV).  Som jämförelse låg Europa på 2,1 procent under Q3 i fjol.

NyheterLäs mer...
Intel nysatsar på grafikprocessorer
05 feb 2026 16:23 - Jan Tångring

Eric Demers, tidigare GPU-ingenjör på Qualcomm, rekryterades i januari för att bli teknisk utvecklingschef för projektet. 

NyheterLäs mer...
SiTime köper Renesas klockkretsar
05 feb 2026 12:48 - Per Henricsson
SiTime köper Renesas klockkretsar

Amerikanska SiTime köper delar av Renesas timing-verksamhet och tar därmed ett stort steg mot sitt långsiktiga mål om 1 miljard dollar i årlig omsättning. Affären värderas till 1,5 miljarder dollar kontant plus nyemitterade aktier av ungefär samma värde.

NyheterLäs mer...
Chalmers nya vätgassensor trivs bra i fukt
05 feb 2026 12:08 - Chalmers/Elektroniktidningen
Chalmers nya vätgassensor trivs bra i fukt

Till skillnad från dagens sensorer ska den nya sensorn prestera bra – till och med bättre – i fuktiga miljöer. Det vill säga miljöer där vätgasens farliga följeslagare knallgas behöver kunna detekteras.

NyheterLäs mer...
Du kan designa på 1,4 nm
05 feb 2026 08:30 - Per Henricsson
Du kan designa på 1,4 nm

Den europeiska pilotlinan NanoIC har släppt modeller, regler och bibliotek (PDK) för sin kommande A14-process med integrerat minne, så kallat eDRAM. Tanken är att forskare och mindre företag ska kunna testa hur det är att designa kretsar långt innan processen är tillgänglig.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)