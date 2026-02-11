Kanada vill bygga bil med Kina

Kanada försöker etablera en kinesisk-kanadensisk bilfabrik i Kanada. Det berättade Kanadas industriminister Melanie Joly i en intervju med nyhetsbyrån Bloomberg. Landet befinner sig i ett handelskrig med USA och vill minska sitt beroende av USA.

Melanie Joly pratade om biltillverkning i Kanada i form av ett joint venture på kinesiska fordonsplattformar kombinerade med kanadensiska leverantörer.

Redan i januari strök Kanada delar av sina biltullar mot Kina och öppnade för samarbeten inom fordonsindustrin.

Kanada har idag en fordonsindustri huvudsakligen i form av underleverantörer till tillverkare i USA. Bland annat GM och Ford driver fabriker i Kanada.

Mer än 90 procent av de fordon som tillverkas i Kanada och 60 procent av de kanadensiskt tillverkade bildelarna exporteras i dag till USA.

Nu plågas industrin av de amerikanska krigstullarna. General Motors har aviserat uppsägningar i Kanada. Stellantis har backat från planer på att återstarta en fabrik nära Toronto.

Enligt Melanie Joly för Kanada och Kina samtal om hur deras fordonsteknik kan komplettera varandra. Melanie Joly pekade på komponenttillverkare som Magna, Linamar och Martinrea som redan har affärer i Kina.

Kanada söker även fordonsinvesteringar från andra länder. Kanada tecknade nyligen en icke bindande överenskommelse om att stärka den koreanska närvaron inom fordonsindustrin i Kanada, med sikte på Hyundai och Kia som säljer stora volymer i Kanada men tillverkar sina fordon på andra håll.

Kanada behåller sina krigsstullar på USA-tillverkade fordon men ska införa importkrediter: ju fler fordon ett företag producerar i Kanada, desto lägre tull ska det betala på importerade USA-bilar. Det ska gynna bland annat Honda och Toyota.

Precis som i Europa och USA finns i Kanada en säkerhetsdebatt kring kinesisk teknik. Att bilar skulle kunna spionera via sina sensorer har funnits i debatten. Melanie Joly adresserade detta genom att föreslå att det kanadensiska realtidsoperativsystemet QNX skulle kunna få en säkerhetsgranskande roll i den gemensamma bilen.

Elektroniktidningen tycker att det låter tungrott och föreslår istället en säkerhetsgranskning av kinesisk källkod, kanske liknande den som UK gjorde av telekomleverantören Huawei? Eller att de eventuella känsliga data som bilarna rapporterar ska stanna i Kanada, eller filtreras innan de går vidare till Kina.

Om det är så att Kanada försöker slå ett slag för kanadensisk mjukvara, så är AI ett potentiellt starkare kort. Det var Kanada som startade den nuvarande AI-revolutionen med artificiella neuronnät. Många av AI-hjärnorna har rekryterats till USA, men Kanada har högaktuella projekt inom autonoma fordon.