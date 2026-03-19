Tre timmar om Skånes halvledare

Den 13 april arrangerar innovationsklustret Opentech ett seminarium om halvledarklustret i Skåne. Under tre timmar avhandlas allt från starten med Ericssons asicutveckling till dagens uppstartsbolag.

Skånes ekosystem kring halvledare uppstod inte över en natt. Det har vuxit fram genom modiga industriella beslut, nära samarbete med akademin och en stark ingenjörskultur som än i dag driver innovationen i regionen, skriver Opentech i inbjudan.

Den 13 april blandas perspektiv från industrin med uppstartbolag och regionala utvecklingsaktörer för att utforska utvecklingen av Skånes halvledarkluster och hur det kan fortsätta bidra till Europas framtid.

Talarna kommer från:

• Ericsson – om fyra decennier av forskning inom radiohårdvara i Lund och halvledarnas roll i framtidens telekomsystem.

• Beammwave och Alixlabs – om att bygga uppstartsbolag och skala upp i Skåne.

• Region Skåne – om att stärka Europas ekosystem för mikroelektronik genom regional samverkan, och hur regioner kan stödja utvecklingen av strategisk teknik.

