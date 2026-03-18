Estnisk apptaxi ska bli självkörande

Amerikanska Nvidia ska hjälpa estniska Bolt att utveckla robotaxi som täcker Europa.

Bolts nuvarande förare deltar i projektet. Man kan säga att deras bidrag är att de gräver sin egen grav. Data från deras körningar ska nämligen användas för att träna upp robotföraren – Alpamayo heter han – som ska ersätta dem alla.

200 miljoner användare har installerat Bolts app och Bolt verkar i 850 städer i 50 länder. Förarnas kördata kommer därför att kunna täcka vitt skilda stadsmiljöer vilket gör dem till ett bra studiematerial för Alpamayo, som behöver kunna behärska många olika lokala trafikregler och trafikbeteenden.

Självkörningsdatorn i ”Robolt” är Nvidia Drive Hyperion, som har ett standardkit med lidar, kamera, ultraljud och radar från Continental, Hella, Luminar, Sony och Valeo.

Hyperions mjukvarukomponenter heter Cosmos, Omniverse och Alpamayo. Cosmos är en maskininlärd generativ modell av fysik och mekanik. Omniverse är en klassiskt utvecklad trafiksimulator. Alpamayo är robotföraren som tränas på förarnas trafikdata.

Samarbetet med Bolt presenterades på Nvidias konferens GTC. År 2035 ska Alpamayo ha ersatt 100 000 av Bolts förare.

Bolt får idag kritik för att deras förare lever på slavlöner och skattefusk. En Boltförare i Sverige idag kan ha en inkomst motsvarande en timlön på 40 kronor. Det berättade ett reportage i tidningen Expressen för ett år sedan.

Det finns ännu ingen som på riktigt lyckats med att implementera robotaxi. Det finns alltså ingen teknisk lösning motsvarande vad Nvidia och Bolt hoppas kunna rulla ut i Europa till år 2035.

Den som har kommit längst inom robotaxi är amerikanska Waymo. Men Waymo är fortfarande inte lönsamt, och detta trots att det hittills bara plockat lågt hängande frukter för självkörning genom att bara köra på platser där klimatet är vänligt mot sensorer.