Kemi fortsätter kontrollera elektronik

Elektronik innehåller många olika kemiska ämnen som kan orsaka problem för hälsan och för miljön. Under 2026 fortsätter Kemikalieinspektionen att inspektera företag som säljer sådana produkter.

Rohs är ett av de direktiv som gäller för alla typer av elektronik, till exempel hushållsapparater, telefoner, batteridrivna verktyg, air-pods, ficklampor och högtalare. Reglerna gäller även produkter som man kanske inte tänker på som elektronik men som innehåller små elektroniska delar, till exempel blinkande skor, kepsar med LED-ljus och armbandsur, skriver Kemi och påpekar att du som säljare måste ha koll på kemikaliereglerna.

Produkterna ska vara säkra och följa lagstiftningen – även om du köpt dem från en annan leverantör. Om du säljer produkter som bryter mot reglerna måste försäljningen stoppas, du kan tvingas dra tillbaka varor från återförsäljare och i vissa fall återkalla produkter från konsumenter. Det kan även leda till sanktionsavgifter eller företagsbot.

Kemi har en checklista för alla som berörs av reglerna: (länk).