Musks Terafab i Texas

Samsung, TSMC, Micron och de andra halvledartillverkarna kommer inte att kunna tillfredsställa Elon Musks behov av halvledare så Tesla, Space X och X AI ska bygga en egen halvledarfabrik i Austin, Texas för 25 miljarder dollar som kan tillverka AI-kretsar motsvarande en energiförbrukning på 1 TW per år. 

Det var under ett event i Austins kraftverk i lördags som Elon Musk presenterade visionen. Han vill bygga en enhet där chipen designas och det tillverkas masker liksom halvledarkretsar men där det också görs test och kapsling av kretsarna. Processen är tänkt att vara 2 nm.

Fabriken ska både tillverka logik och minnen för robotar och bilar men framförallt AI-center i rymden. Han spådde att ungefär 10 procent är för de förstnämnda, varav robotarna behöver det mesta, medan resten är särskilt rymdtåliga för att inte få problem med de högenergipartiklar som annars skapar problem genom att påverka funktionen.

Att rymden hägrar hänger samman med att Elon Musk anser att kostnaden för AI-datacenter där uppe kommer att vara billigare redan inom två till tre år. Orsaken är det ständiga solljuset och att solpanelerna kan göras billigare när man inte behöver skydda dem mot elementen som finns på jorden.

Han sade dock inget om när bygget kan starta, var han ska hämta processtekniken eller när de första kretsarna kan se dagens ljus. Normalt ligger bygg- och uppstartsfasen på åtminstone 36 månader för en så pass avancerad process men det förutsätter att den kopieras från en fungerande fabrik. Inget av hans bolag har någon erfarenhet av det. 

Dessutom är skalan grotesk. Fabriken ska fullt utbyggd påbörja processningen av en miljon wafers per månad, det är ungefär 70 procent av vad TSMC har i total kapacitet idag.

Även kostnaden är gigantisk, siffran 25 miljarder dollar visades på skärmen bakom Musk under presentationen.

Elon Musk kliver upp på scenen 22 minuter in i sändningen.

23 mar 2026 11:27 - Per Henricsson
En AI har designat en Riscfemma
23 mar 2026 12:33 - Jan Tångring
En AI har designat en Riscfemma

Silicon Valley-startuppen Verkor matade in ett kravdokument på 219 ord i en AI-agent, och efter 12 timmar ploppade det ut en komplett Risc V-cpu i en GDSII-fil redo att skickas till chipfabriken. Processorn ska ha en prestanda som en Intelprocessor från 2011.

Här hittar du alla techevent
23 mar 2026 09:40 - Per Henricsson
Här hittar du alla techevent

Rädslan för att missa ett event, FOMO på branschlingo, fick innovationsledaren Kalle Magnusson på AI Sweden att skapa en hemsida som samlar allt från AI, Startup och Kapital till Impact, Creative och Resilience. Självklart är sajten vibbkodad med AI-verktyg och AI-agenter.

De två svenska biometribolagen går samman
23 mar 2026 09:21 - Per Henricsson
De två svenska biometribolagen går samman

Precise Biometrics och Fingerprint Cards styrelser har lagt fram en gemensam fusionsplan. Rent praktiskt föreslås aktieägarna i Fingerprint Cards få nio nya stamaktier i Precise Biometrics för varje aktie i Fingerprint Cards.

FORSKNING: Brittisk teori krossar drömmen om kvantdatorer
20 mar 2026 16:17 - Jan Tångring

Kvantdatorer kommer bara att kunna skalas upp till ett par hundra kvantbitar. Och det räcker inte för att knäcka RSA-kryptot. Teorin kommer från fysikern Tim Palmer vid Oxfords universitet. Den kan snart vara testbar.

Öppenkod ska skyddas mot AI-buggjägare
20 mar 2026 11:27 - Jan Tångring
Öppenkod ska skyddas mot AI-buggjägare

En donation på drygt 100 miljoner kronor ska hjälpa öppen källkod att hantera genombrottet för användandet av AI för att söka efter sårbarheter i kod.

Note växer i Storbritannien
20 mar 2026 09:20 - Per Henricsson
Note växer i Storbritannien

Kontraktstillverkaren Note köper brittiska STI för 72,5 miljoner pund. Företaget har 300 anställda och tillverkar försvarselektronik.

Irankriget kan skapa heliumbrist
19 mar 2026 16:10 - Per Henricsson
Irankriget kan skapa heliumbrist

En oväntad konsekvens av Irankriget är att ädelgasen helium kan bli en bristvara. Helium är en biprodukt vid processning av naturgas och Qatar står stod för ungefär 34 procent av leveranserna i fjol, skriver nyhetsbyrån Reuters.

UWB med åtta gånger längre räckvidd
19 mar 2026 15:40 - Per Henricsson
UWB med åtta gånger längre räckvidd

EMBEDDED WORLD:
Du slipper plocka fram nyckelbrickan ur ryggsäcken samtidigt som säkerheten är bättre. De nya UWB-kretsarna i ST64UWB-familjen från ST Microelectronics kan låsa upp bilen när du är på ett lämpligt avstånd men också övervaka passagerarutrymmet.

AI skapar testfall från kravspecen
19 mar 2026 15:41 - Jan Tångring

Du visar upp en specifikation i Doors eller Polarion – och får testkod tillbaka. Verktyget heter Reqs2x och finns i tyska Vectors testautomatiseringsplattform Vectorcast.

Kemi fortsätter kontrollera elektronik
19 mar 2026 08:58 - Per Henricsson
Kemi fortsätter kontrollera elektronik

Elektronik innehåller många olika kemiska ämnen som kan orsaka problem för hälsan och för miljön. Under 2026 fortsätter Kemikalieinspektionen att inspektera företag som säljer sådana produkter.

Tre timmar om Skånes halvledare
19 mar 2026 08:57 - Per Henricsson
Tre timmar om Skånes halvledare

Den 13 april arrangerar innovationsklustret Opentech ett seminarium om halvledarklustret i Skåne. Under tre timmar avhandlas allt från starten med Ericssons asicutveckling till dagens uppstartsbolag.

Estnisk apptaxi ska bli självkörande
18 mar 2026 15:58 - Jan Tångring
Estnisk apptaxi ska bli självkörande

Amerikanska Nvidia ska hjälpa estniska Bolt att utveckla robotaxi som täcker hela Europa.

Nvidia gör affärer med Kina igen
18 mar 2026 13:24 - Jan Tångring
Nvidia gör affärer med Kina igen

Efter ett år av handelspolitiskt strul har amerikanska Nvidia återigen börjat ta emot beställningar på Hopper-processorkort från Kina. Om du hängt med i utvecklingen så var detta den troliga fortsättningen på följetongen.

Sverige sluter upp bakom USA:s halvledarpakt
18 mar 2026 09:59 - Per Henricsson
Sverige sluter upp bakom USA:s halvledarpakt

Under ett besök i Huston, USA, i går undertecknade utrikesminister Maria Malmer Stenergard deklarationen om det amerikanska samarbetsinitiativet Pax Silica. Initiativet syftar till att stärka samarbetet för att säkra leveranskedjor för framväxande teknik samt bidra till att främja innovation, säker digital infrastruktur och skydda känslig teknik.

Snabbt MRAM för data och kod
18 mar 2026 08:00 - Per Henricsson
Snabbt MRAM för data och kod

EMBEDDED WORLD:
En ny generation magnetiska minnen, MRAM, utmanar NOR-flash i tillämpningar där man behöver lagra både data och kod. Betydligt snabbare skriv- och läshastigheter liksom 100 000 gånger fler skrivcykler med storlekar upp till 2 Gbit är några av de fördelar som amerikanska Everspin lyfter fram för Unisyst-familjen.

SamCert: AI i verksamheten – vad bör styrelse och vd säga ja till?
17 mar 2026 11:24 - Ann‑Sofie Gustafsson, SamCert
SamCert: AI i verksamheten – vad bör styrelse och vd säga ja till?

Den avgörande frågan för styrelse och vd är inte vilka AI-verktyg organisationen ska använda, utan vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för AI-stöd – och vilka som kan skada verksamheten om de hanteras fel.

Sverige, Finland och Estland kvantsäkrar sig 
17 mar 2026 10:43 - Jan Tångring

Undervattenskablar och satellitlänkar blir grunden för ett kommunikationsnät resistent mot cyberattacker från kvantdatorer. Nätet heter Nordic QCI och kommer att koppla samman Sverige, Finland och Estland.

Skulpterat substrat kan ge supraledande elektronik
17 mar 2026 09:51 - Per Henricsson
Skulpterat substrat kan ge supraledande elektronik

Supraledande material kan ge mycket energisnål elektronik men har fortfarande lång väg till ett kommersiellt genombrott. Forskare vid Chalmers har skulpterat ett underlag som gör att tekniken fungerar vid högre temperaturer och samtidigt tål starka magnetfält.

Strömsnål satellitmottagare för IoT-prylar
17 mar 2026 08:04 - Per Henricsson
Strömsnål satellitmottagare för IoT-prylar

EMBEDDED WORLD:
Genom att digitalisera direkt efter lågbrusförstärkaren vill det nederländska uppstartsbolaget Qualinx göra det möjligt för små IoT-produkter med ett litet batteri att nyttja satellitpositionering. De strömsnåla mottagarna drar under 1 mW och ska börja tillverkas senare i år.

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)