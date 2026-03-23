Musks Terafab i Texas

Samsung, TSMC, Micron och de andra halvledartillverkarna kommer inte att kunna tillfredsställa Elon Musks behov av halvledare så Tesla, Space X och X AI ska bygga en egen halvledarfabrik i Austin, Texas för 25 miljarder dollar som kan tillverka AI-kretsar motsvarande en energiförbrukning på 1 TW per år.

Det var under ett event i Austins kraftverk i lördags som Elon Musk presenterade visionen. Han vill bygga en enhet där chipen designas och det tillverkas masker liksom halvledarkretsar men där det också görs test och kapsling av kretsarna. Processen är tänkt att vara 2 nm.

Fabriken ska både tillverka logik och minnen för robotar och bilar men framförallt AI-center i rymden. Han spådde att ungefär 10 procent är för de förstnämnda, varav robotarna behöver det mesta, medan resten är särskilt rymdtåliga för att inte få problem med de högenergipartiklar som annars skapar problem genom att påverka funktionen.

Att rymden hägrar hänger samman med att Elon Musk anser att kostnaden för AI-datacenter där uppe kommer att vara billigare redan inom två till tre år. Orsaken är det ständiga solljuset och att solpanelerna kan göras billigare när man inte behöver skydda dem mot elementen som finns på jorden.

Han sade dock inget om när bygget kan starta, var han ska hämta processtekniken eller när de första kretsarna kan se dagens ljus. Normalt ligger bygg- och uppstartsfasen på åtminstone 36 månader för en så pass avancerad process men det förutsätter att den kopieras från en fungerande fabrik. Inget av hans bolag har någon erfarenhet av det.

Dessutom är skalan grotesk. Fabriken ska fullt utbyggd påbörja processningen av en miljon wafers per månad, det är ungefär 70 procent av vad TSMC har i total kapacitet idag.

Även kostnaden är gigantisk, siffran 25 miljarder dollar visades på skärmen bakom Musk under presentationen.

Elon Musk kliver upp på scenen 22 minuter in i sändningen.