En AI har designat en Riscfemma

Silicon Valley-startuppen Verkor matade in ett kravdokument på 219 ord i en AI-agent, och efter 12 timmar ploppade det ut en komplett Risc V-cpu i en GDSII-fil redo att skickas till chipfabriken. Processorn ska ha en prestanda som en Intelprocessor från 2011.

Verkor grundades i december 2024 med just detta mål: att låta agentisk AI designa chips på egen hand.

I en artikel på Arxiv presenterar de nu sitt verktyg Design Conductor (DC) och en cpu som den designat, Vercore.

Författarna tror att de är först med att låta AI designa en cpu från ax till limpa. Elektroniktidningen hittar inte vems LLM de använder, men den ska vara av ledande fabrikat.

DC implementerade RTL-moduler, skrev testbänkar och körde integrationstester mot en Spike ISA-simulator. Den debuggade, läste timingrapporter och gjorde arkitekturförändringar.

Den byggde flera olika mikroarkitekturer och jämförde. Bilden ovan visar en prestanda- och en energioptimerad version.

Vercore ska klara 1,48 GHz på ASAP i 7nm och ska få 3261 poäng på Coremark vilket ska motsvara en Intel Celeron SU2300 på 1,2 GHz från mitten av 2011.

Artikelrubriken säger att Vercore är Linux-kapabel. Specifikt bad Verkor DC att generera en RV32I-kärna med stöd för tillägget Zmmul.

Författarna lyfter fram som extra intressant att Vercore timingoptimerades. Vercore har en pipeline på fem steg, men Verkor experimenterade även med en 13-stegs out-of-order-processor och också då kunde DC lösa funktions- och timingproblem.

DC har svagheter som vi är bekanta med från LLM:er. Det skulle krävas ytterligare handpåläggning för att designen skulle kunna gå i produktion på riktigt.

Verktyget har även problem unika för hårdvarudesign. Den resonerade som om Verilog vore sekventiell kod snarare än ett händelsestyrt språk. Och den brydde sig inte om att optimera om den inte blev explicit tillsagd.

Författarna tror att kommande LLM:er kommer att bli bättre på hårdvarudesign genom att AI-bolagen prioriterar upp området.