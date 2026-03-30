Transsion stämmer Ericsson

Telekomjätten Ericsson stämde den kinesiska mobiltelefontillverkaren Transsion i november för patentintrång i Brasilien, Indien och Nigeria samt i den europeiska patentdomstolen UPC. Nu slår Transsion tillbaka genom att stämma Ericsson för patentintrång, skriver IP Fray.

Ericsson har under de senaste åren lyckats landa licensavtal för så kallade standardessentiella mobilpatent med alla de stora mobiltelefontillverkarna inklusive Apple, Samsung och Huawei men Transsion har enligt Ericsson medvetet förhalat förhandlingarna.

Företaget är världens fjärde största mobiltillverkare och den enda av de tio största mobiltelefontillverkarna som inte har ett avtal med Ericsson.

Det kinesiska bolaget har enligt Ericsson stora marknadsandelar i Afrika och östra Asien men är också verksamt i Europa och Sydamerika.

Ericsson lämnade först in stämningar i Brasilien, Indien och Nigeria samt i den europeiska patentdomstolen UPC men har sedan utvidgat det till Indonesien, Colombia, Marocko, Vietnam, Thailand och Filippinerna, skriver IP Fray.

Transsion har nu kontrat genom att stämma Ericsson för patentintrång i den europeiska patentdomstolen UPC i Lissabon. IP Fray noterar att det är första gången bolaget gör något liknande och att det indikerar att företaget anser sig ha en bra position.

Värt att notera är att Transsion och Nokia slöt motsvarande avtal för ett drygt år sedan utan stämningar.