40 robotaxi per operatör på Weride

Kinesiska Weride är uppe på samma nivå som amerikanska Waymo vad gäller hur många fordon som varje fjärroperatör övervakar. Det meddelar nyhetsbrevet AV Market Strategist, som avlyssnade ett earnings call i förra veckan.

När autonoma taxibilar blir osäkra ringer de hem och ber om råd. En operatör kollar upp vad sensorer och inspelningar säger, kommunicerar med passagerare, et cetera, och ger sedan fordonet en rekommendation som fordonet följer om det känns säkert.

Kinesiska Weride uppgav i sitt senaste earnings call att deras kvot mellan antalet operatörer och antalet fordon under 2025 var 40. För bara ett år sedan rapporterade Weride bara 10 fordon per operatör.

Det betyder att Weride är uppe på samma nivå som Waymo, som är det robotaxiföretag som allmänt betraktats som teknikledande.

Det finns ingen direktrapport från Waymo om kvoten, utan nyhetsbrevet AV Market Strategist har dividerat antalet fordon i Waymos flotta med antalet operatörer i tjänst och fått 43.

Elektroniktidningen påpekar att Waymo och Weride kör på olika orter och att det säkert finns tusen detaljer där deras tjänster skiljer sig. Antalet fjärroperatörer per fordon är ändå ett mått på teknikens mognad.

Kvoten är inte densamma överallt. I Saudiarabien går det just nu en operatör på tre Weridebilar.

Nyhetsbrevets fokus är på ekonomin. Det intressanta är inte teknikutvecklingen i sig, utan att fler fordon per operatör sänker driftskostnaden.

Det existerar år 2026 ännu ingen lönsam robotaxiversamhet. Det är en teknik som i ekonomisk mening fortfarande är obevisad. Weride gick 231 miljoner dollar back i fjol. Waymo ger inga siffror men går back.

Både Weride och Waymo är just nu på väg att försöka expandera internationellt. Weride siktar i Europa på Spanien, Slovakien, Belgien, Frankrike och Schweiz.

Weride ska mer än dubblera sin taxiflotta i år, till 2600 fordon, och har börjat tillverka ett fordon, GXR, med inbyggd självkörningsdator. Ur fabriken – som drivs av Geely Farizon – rullar upp till en GXR var tionde minut.

Både Waymo och Weride använder amerikanska Nvdidias hårdvara. Werides mjukvara är utvecklad tillsammans med Lenovo.

Läs nyhetsbrevet, som även rapporterar detaljerna i de ekonomiska resultaten – hur går Weride back? – och om Werides självkörande sopbilar och bussar. Och om konkurrenten Pony AI:s senaste earnings call. Pony AI ligger på 20 fordon per operatör.