40 robotaxi per operatör på Weride

Kinesiska Weride är uppe på samma nivå som amerikanska Waymo vad gäller hur många fordon som varje fjärroperatör övervakar. Det meddelar nyhetsbrevet AV Market Strategist, som avlyssnade ett earnings call i förra veckan.

När autonoma taxibilar blir osäkra ringer de hem och ber om råd. En operatör kollar upp vad sensorer och inspelningar säger, kommunicerar med passagerare, et cetera, och ger sedan fordonet en rekommendation som fordonet följer om det känns säkert.

Kinesiska Weride uppgav i sitt senaste earnings call att deras kvot mellan antalet operatörer och antalet fordon under 2025 var 40. För bara ett år sedan rapporterade Weride bara 10 fordon per operatör.

Det betyder att Weride är uppe på samma nivå som Waymo, som är det robotaxiföretag som allmänt betraktats som teknikledande.

Det finns ingen direktrapport från Waymo om kvoten, utan nyhetsbrevet AV Market Strategist har dividerat antalet fordon i Waymos flotta med antalet operatörer i tjänst och fått 43.

Elektroniktidningen påpekar att Waymo och Weride kör på olika orter och att det säkert finns tusen detaljer där deras tjänster skiljer sig. Antalet fjärroperatörer per fordon är ändå ett mått på teknikens mognad.

Kvoten är inte densamma överallt. I Saudiarabien går det just nu en operatör på tre Weridebilar.

Nyhetsbrevets fokus är på ekonomin. Det intressanta är inte teknikutvecklingen i sig, utan att fler fordon per operatör sänker driftskostnaden.

Det existerar år 2026 ännu ingen lönsam robotaxiversamhet. Det är en teknik som i ekonomisk  mening fortfarande är obevisad. Weride gick 231 miljoner dollar back i fjol. Waymo ger inga siffror men går back.

Både Weride och Waymo är just nu på väg att försöka expandera internationellt. Weride siktar i Europa på Spanien, Slovakien, Belgien, Frankrike och Schweiz.

Weride ska mer än dubblera sin taxiflotta i år, till 2600 fordon, och har börjat tillverka ett fordon, GXR, med inbyggd självkörningsdator. Ur fabriken – som drivs av Geely Farizon – rullar upp till en GXR var tionde minut. 

Både Waymo och Weride använder amerikanska Nvdidias hårdvara. Werides mjukvara är utvecklad tillsammans med Lenovo.

Läs nyhetsbrevet, som även rapporterar detaljerna i de ekonomiska resultaten – hur går Weride back? – och om Werides självkörande sopbilar och bussar. Och om konkurrenten Pony AI:s senaste earnings call. Pony AI ligger på 20 fordon per operatör.

30 mar 2026 12:51 - Jan Tångring
NyheterLäs mer...
Transsion stämmer Ericsson
30 mar 2026 10:04 - Per Henricsson
Transsion stämmer Ericsson

Telekomjätten Ericsson stämde den kinesiska mobiltelefontillverkaren Transsion i november för patentintrång i Brasilien, Indien och Nigeria samt i den europeiska patentdomstolen UPC. Nu slår Transsion tillbaka genom att stämma Ericsson för patentintrång, skriver IP Fray.

NyheterLäs mer...
En timme om EU:s fabless-inkubator
30 mar 2026 09:21 - Per Henricsson
En timme om EU:s fabless-inkubator

Den 8 april arrangerar EU:s designplattform Euro CDP en timme för alla fabrikslösa uppstartbolag inom halvledarområdet där programmets inkubatorprogram presenteras.

NyheterLäs mer...
Kinesiska maskiner ska tillverka Musks solceller
30 mar 2026 09:25 - Jan Tångring
Kinesiska maskiner ska tillverka Musks solceller

Amerikanska Tesla gör en investering på 2,9 miljarder dollar i kinesisk teknik för tillverkning av solceller. Det berättar nyhetsbyrån Reuters. 

NyheterLäs mer...
Redo att tillverka för Norden
27 mar 2026 15:37 - Jan Tångring
Redo att tillverka för Norden

Vi pratar med kontraktstillverkaren Aurightec som ställt in siktet på att hitta kunder i Norden. Specialitet: kritiska system.

REPORTAGELäs mer...
AI ska bli fysisk med Risc V-muskler
27 mar 2026 13:27 - Jan Tångring

EMBEDDED WORLD:
Elektroniktidningen pratar med James Prior, marknadschef på kiselsmedjan Globalfoundries dotterbolag Mips, om förutsättningarna för GF:s satsning på ”fysisk” AI – att kontrastera mot dagens bleka AI som gömmer sig i datacenter.

REPORTAGELäs mer...
Utsålt på Göteborgsmässan
27 mar 2026 09:52 - Per Henricsson
Utsålt på Göteborgsmässan

Efter två år i Kista återvänder Elektronikmässan till Göteborg och Åby arena den 15-16 april. 153 utställare innebär att mässan för första gången på länge är helt utsåld.

NyheterLäs mer...
20 GHz i NI:s mjuka radio
27 mar 2026 08:14 - Per Henricsson
20 GHz i NI:s mjuka radio

USRP kan liknas vid en avancerad experimentlåda för allt som ryms under begreppet mjukvarustyrd radio. NI:s dotterbolag Ettus släpper nu en uppdaterad modell som klarar frekvenser upp till 20 GHz, tidigare stannade den på 7,2 GHz.

ProduktLäs mer...
Claude kodade spel i TI:s kort
26 mar 2026 11:56 - Jan Tångring
Claude kodade spel i TI:s kort

EMBEDDED WORLD:
Det går för första gången att koppla AI-agenter till TI:s utvecklingsmiljö i CC Studio i version 20.5, som lanserades i samband med mässan. Monterbesökarna kunde i realtid se Claude implementera Breakout på ett Cortex M-utvecklingskort.

ProduktLäs mer...
En AI-agent som bygger firmware
26 mar 2026 10:13 - Jan Tångring

EMBEDDED WORLD:
Embedder från San Francisco låter en AI-agent utveckla firmware interaktivt på kort du kopplar in. Som referens finns en gigantisk databas med dokumentation från ST, Espressif, Nordic, NXP, Infineon och några till.

ProduktLäs mer...
EU-domstolen: EU får förbjuda Huawei
26 mar 2026 09:28 - Per Henricsson
EU-domstolen: EU får förbjuda Huawei

En generaladvokat vid EU-domstolen i Luxemburg har slagit fast att EU:s beslut står över medlemsländernas när det kommer till användningen av det som kallas ”riskfyllda leverantörer” i 5G-näten, i praktiken Huawei, ZTE och andra kinesiska leverantörer skriver Politico. Operatörerna får dessutom själva stå för kostnaderna när deras utrustning måste bytas ut.

NyheterLäs mer...
Det finska kvantsprånget
26 mar 2026 08:11 - Veijo Ojanperä
Det finska kvantsprånget

IQM i Espoo försöker sig på något som låter nästintill omöjligt: att bygga en av världens mest krävande maskiner – en supraledande kvantdator som kan konkurrera med jättar som IBM och Google.

REPORTAGELäs mer...
Android tar över mer av bilen
25 mar 2026 15:16 - Jan Tångring
Android tar över mer av bilen

Aktivera sätesvärmaren och läs av däcktrycket direkt i bilens infotainmentskärm. Biltillverkare som använder AAOS (Android Automotive OS) som användargränssnitt får nu API:er till bilens egna funktioner.

ProduktLäs mer...
Arms första egna chip är för AI-agenter
25 mar 2026 09:50 - Jan Tångring
Arms första egna chip är för AI-agenter

Första köparen, Meta, ska använda chipet, AGI, som motor i LLM-baserade agenter. AGI har 128 eller 136 Arm V3-kärnor och tillverkas av TSMC i 3 nm. 

ProduktLäs mer...
Norsk elektronstråle utmanar ASML:s EUV-ljus
25 mar 2026 09:52 - Per Henricsson
Norsk elektronstråle utmanar ASML:s EUV-ljus

Den har betydligt kortare våglängd, drar mindre ström och är dessutom betydligt billigare. Norska Lace Lithography har tagit in 40 miljoner dollar för att utveckla tekniken som kan bryta ASML:s monopol på avancerad litiografi och dessutom göra halvledartillverkningen billigare.

NyheterLäs mer...
Alibaba ska ha snabbaste Riscfemman igen
24 mar 2026 16:13 - Jan Tångring
Alibaba ska ha snabbaste Riscfemman igen

Kinesiska e-handelsjätten Alibaba släpper en cpu-kärna avsedd för 5 nm och hävdar att det är den snabbaste som existerar i arkitekturen Risc V. Den ingår i en allt bredare AI-portfölj av IP, hårdvara, mjukvara och tjänster från Alibaba.

ProduktLäs mer...
Samsung erbjuder snart GaN
24 mar 2026 09:33 - Per Henricsson
Samsung erbjuder snart GaN

I juni 2023 meddelade foundryjätten Samsung att bolaget skulle ta fram en galliumnitridprocess för krafthalvledare. Bland annat The Elec skriver att lanseringen kan ske före sommaren.

NyheterLäs mer...
USA förbjuder utländska routrar
24 mar 2026 08:18 - Jan Tångring
USA förbjuder utländska routrar

Routrar tillverkade utanför USA får inte längre säljas till konsument i USA utan beviljat undantag. Motiveringen är nationell säkerhet.

NyheterLäs mer...
Minimal sensor för kraft och temperatur
24 mar 2026 08:09 - Per Henricsson
Minimal sensor för kraft och temperatur

EMBEDDED WORLD:
De mikrometerstora sensorerna kan ge robothanden känsel, upptäcka vilken av kärnorna i AI-chipet som är för varm eller ersätta knapparna på mobilen. Den additiva tillverkningstekniken är utvecklad av tyska Digid och på väg att kommersialiseras.

ProduktLäs mer...
Musks Terafab i Texas
23 mar 2026 11:27 - Per Henricsson
Musks Terafab i Texas

Samsung, TSMC, Micron och de andra halvledartillverkarna kommer inte att kunna tillfredsställa Elon Musks behov av halvledare så Tesla, Space X och X AI ska bygga en egen halvledarfabrik i Austin, Texas för 25 miljarder dollar som kan tillverka AI-kretsar motsvarande en energiförbrukning på 1 TW per år. 

NyheterLäs mer...
