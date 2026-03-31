Dolby vill ha pengar för fritt videoformat

Snapchat stäms av Dolby för sin användning av videoformatet AV1. Det är ett gammalt krig kring patentfri video som blossar upp på nytt.

Förra decenniet tröttnade en grupp teknikföretag – Alliance for Open Media – på att betala patentlicenser till Mpeg LA för videokodning och lanserade en serie egna videoformat, bland dem AV1. Netflix använder AV1 sedan 2020. Andra användare är Youtube, Vimeo och Meta. AV1 stöds i mobiler och persondatorer.

Aomedias medlemmar – som Apple, Microsoft, Google, Intel, Nvidia och Tencent – delar sina relevanta patent i en pool. Men det räcker inte som trygghet, eftersom företag utanför Aomedia – som Dolby, Ericsson, Nokia, Qualcomm och Interdigital – alltid kommer att kunna hävda att AV1 är beroende av teknik som de mutat in i patent.

Och nu har det hänt – Dolby stämmer Snap, som använder AV1 i tjänsten Snapchat, men vägrat att teckna licens.

Snap är medlem i Aomedia, som ännu inte kommenterat stämningen. En möjlig utveckling är att Snap plockar patent ur Aomedias patentfond och använder dem i självförsvar för att tvinga Dolby till reträtt eller korslicensering.

Dolby kan inkräkta på Aomedia-patent och Dolbys patent kan vara oanvändbara genom att de överlappar äldre Aomediapatent.

Dolbys stämningsansökan är inlämnad till US District Court for the District of Delaware. Och i Brasilien, som har regler kring patenttvister som gynnar patentägare.

Dolby hävdar intrång på fyra patenterade algoritmer:

Dolby är inte ensamt att attackeras för videoformat just nu. Disney, Sharp, Huawei, Velos, Microsoft, Roku och Hisense har stämts av medlemmar i patentpoolerna Avanci, Via LA och Access Advance. Tvisterna gäller både gamla Mpeg LA-format och fria format.