En eftermiddag om krafthandboken

Smartare kraftelektronikhandboken är en av fem handböcker som tagits fram med stöd av innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem. Den 23 april kör huvudförfattaren Vidar Wernöe en eftermiddagskurs i Stockholm där han går igenom innehållet.

– All elektronik innehåller kraftelektronik. Under mina 20 år på EK Power såg jag att det kom många kunder som kört i diket med sina konstruktioner. Vi har tagit erfarenheter från dessa och vad som är bra att tänka på, liksom tips och trix till handboken.

Det sade Vidar Wernöe när den lanserades på Stora elektronikdagen hösten 2024.

Fokus för eftermiddagen ligger på att omsätta teori till praktik, med verkliga exempel från områden som elbilar, laddinfrastruktur, solcellssystem, industriella applikationer och konsumentprodukter.

Det finns många aspekter att ha koll på men med Smartare kraftelektronikhandbokens information, råd och checklistor minimerar risken för att göra dyrbara fel.

Det blir också ett pass med Ulf Bjurman från Delta Development Technology som pratar om EMC- och LVD-aspekterna.

Kursen på Näringslivets Hus i Stockholm är kostnadsfri för medlemmar i Svensk Elektronik, övriga betalar 1750 kronor.

Själva handboken kan laddas ner gratis här.

Mer information och anmälan finns här (länk).