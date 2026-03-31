Toyota ansluter till Volvos och Daimlers bränslecellssatsning

För fem år sedan startade de två jättarna inom tunga fordon, AB Volvo och Daimler Trucks, ett gemensamt bolag för storskalig bränslecellsproduktion kallat Cellcentric. Nu ansluter Toyota Motor Corporation med ambitionen att inom en snar framtid bli fullvärdig medlem.

De tre företagen vill påskynda utveckling, tillverkning och kommersialisering av bränslecellsystem för tunga fordon och andra applikationer med liknande krav.

Dessutom planerar Toyota och Cellcentric att gemensamt hantera utveckling och produktion av bränslecellsenheter – den centrala komponenten i bränslecellsystem – samt direkt kopplad arkitektur och styrsystem, med målet att skapa konkurrenskraftiga produkter baserade på båda företagens tekniker.

Dessutom vill parterna, genom samarbete med branschorganisationer och partners över hela värdekedjan för vätgas, aktivt stödja utvecklingen av vätgasförsörjning och infrastruktur i ett tidigt skede.

Inga ekonomiska detaljer avslöjas men den initiala investeringen av Volvo och Daimler var 1,2 miljarder euro.