Svenskfinansierade datacenter i rymden

Svenska EQT tar rygg på Elon Musk och satsar på datacenter i rymden. Riskkapitalbolaget köper in sig i Starcloud som nyligen skickat upp en satellit utrustad med H100-chip från Nvidia.

Amerikanska Starcloud grundades så sent som i januari 2024 och har deltagit i den prestigefyllda Silicon Valley-acceleratorn Y Combinator. Precis som Elon Musk vill bolaget bygga datacenter för AI-beräkningar i rymden. Argumenten är desamma, massvis med energi från solen, inga tidsödande bygglov och problem med att dra fram elledningar. 

Dock far det runt partiklar med högt energiinnehåll i rymden som måste hanteras för att inte förstöra beräkningarna.

Projektet kräver dock mycket kapital och Starcloud har fyllt på kassan med 170 miljoner dollar, motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor. En av de större investerarna var EQT ihop med amerikanska Benchmark Capital.

De första kommersiella uppskjutningarna ska ske först 2028 eller 2029 och företaget hoppas kunna konkurrera med traditionella datacenter under 2030-talet.

Elon Musk har via SpaceX ansökt hos amerikanska FCC om att placera upp till en miljon satelliter för datacenter i rymden. Det finns ingen tidsplan och han har också sagt att koncernen behöver en egen halvledarfabrik – en Terafab – för att fylla behovet av AI-kretsar. Varje satellit skulle kunna ha beräkningskapacitet motsvarande 100 kW.

 

Nvidia öser pengar över Marvell
31 mar 2026 14:55 - Per Henricsson
Nvidia öser pengar över Marvell

AI-jätten Nvidia köper nytryckta aktier i det amerikanska halvledarbolaget Marvell för två miljarder dollar. Dessutom ska företagen samarbeta för att underlätta integrationen av skräddarsydda inferenskretsar från Marvell i Nvidias serverarkitektur.

Toyota ansluter till Volvos och Daimlers bränslecellssatsning
31 mar 2026 09:14 - Per Henricsson

För fem år sedan startade de två jättarna inom tunga fordon, AB Volvo och Daimler Trucks, ett gemensamt bolag för storskalig bränslecellsproduktion kallat Cellcentric. Nu ansluter Toyota Motor Corporation med ambitionen att inom en snar framtid bli fullvärdig medlem.

Dolby vill ha pengar för fritt videoformat
31 mar 2026 09:03 - Jan Tångring
Dolby vill ha pengar för fritt videoformat

Snapchat stäms av Dolby för sin användning av videoformatet AV1. Det är ett gammalt krig kring patentfri video som blossar upp på nytt.

En eftermiddag om krafthandboken
31 mar 2026 08:11 - Per Henricsson
En eftermiddag om krafthandboken

Smartare kraftelektronikhandboken är en av fem handböcker som tagits fram med stöd av innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem. Den 23 april kör huvudförfattaren Vidar Wernöe en eftermiddagskurs i Stockholm där han går igenom innehållet.

40 robotaxi per operatör på Weride
30 mar 2026 12:51 - Jan Tångring
40 robotaxi per operatör på Weride

Kinesiska Weride är uppe på samma nivå som amerikanska Waymo vad gäller hur många fordon som varje fjärroperatör övervakar. Det meddelar nyhetsbrevet AV Market Strategist, som avlyssnade ett earnings call i förra veckan.

Transsion stämmer Ericsson
30 mar 2026 10:04 - Per Henricsson
Transsion stämmer Ericsson

Telekomjätten Ericsson stämde den kinesiska mobiltelefontillverkaren Transsion i november för patentintrång i Brasilien, Indien och Nigeria samt i den europeiska patentdomstolen UPC. Nu slår Transsion tillbaka genom att stämma Ericsson för patentintrång, skriver IP Fray.

En timme om EU:s fabless-inkubator
30 mar 2026 09:21 - Per Henricsson
En timme om EU:s fabless-inkubator

Den 8 april arrangerar EU:s designplattform Euro CDP en timme för alla fabrikslösa uppstartbolag inom halvledarområdet där programmets inkubatorprogram presenteras.

Kinesiska maskiner ska tillverka Musks solceller
30 mar 2026 09:25 - Jan Tångring
Kinesiska maskiner ska tillverka Musks solceller

Amerikanska Tesla gör en investering på 2,9 miljarder dollar i kinesisk teknik för tillverkning av solceller. Det berättar nyhetsbyrån Reuters. 

Redo att tillverka för Norden
27 mar 2026 15:37 - Jan Tångring
Redo att tillverka för Norden

Vi pratar med kontraktstillverkaren Aurightec som ställt in siktet på att hitta kunder i Norden. Specialitet: kritiska system.

AI ska bli fysisk med Risc V-muskler
27 mar 2026 13:27 - Jan Tångring

EMBEDDED WORLD:
Elektroniktidningen pratar med James Prior, marknadschef på kiselsmedjan Globalfoundries dotterbolag Mips, om förutsättningarna för GF:s satsning på ”fysisk” AI – att kontrastera mot dagens bleka AI som gömmer sig i datacenter.

Utsålt på Göteborgsmässan
27 mar 2026 09:52 - Per Henricsson
Utsålt på Göteborgsmässan

Efter två år i Kista återvänder Elektronikmässan till Göteborg och Åby arena den 15-16 april. 153 utställare innebär att mässan för första gången på länge är helt utsåld.

20 GHz i NI:s mjuka radio
27 mar 2026 08:14 - Per Henricsson
20 GHz i NI:s mjuka radio

USRP kan liknas vid en avancerad experimentlåda för allt som ryms under begreppet mjukvarustyrd radio. NI:s dotterbolag Ettus släpper nu en uppdaterad modell som klarar frekvenser upp till 20 GHz, tidigare stannade den på 7,2 GHz.

Claude kodade spel i TI:s kort
26 mar 2026 11:56 - Jan Tångring
Claude kodade spel i TI:s kort

EMBEDDED WORLD:
Det går för första gången att koppla AI-agenter till TI:s utvecklingsmiljö i CC Studio i version 20.5, som lanserades i samband med mässan. Monterbesökarna kunde i realtid se Claude implementera Breakout på ett Cortex M-utvecklingskort.

En AI-agent som bygger firmware
26 mar 2026 10:13 - Jan Tångring

EMBEDDED WORLD:
Embedder från San Francisco låter en AI-agent utveckla firmware interaktivt på kort du kopplar in. Som referens finns en gigantisk databas med dokumentation från ST, Espressif, Nordic, NXP, Infineon och några till.

EU-domstolen: EU får förbjuda Huawei
26 mar 2026 09:28 - Per Henricsson
EU-domstolen: EU får förbjuda Huawei

En generaladvokat vid EU-domstolen i Luxemburg har slagit fast att EU:s beslut står över medlemsländernas när det kommer till användningen av det som kallas ”riskfyllda leverantörer” i 5G-näten, i praktiken Huawei, ZTE och andra kinesiska leverantörer skriver Politico. Operatörerna får dessutom själva stå för kostnaderna när deras utrustning måste bytas ut.

Det finska kvantsprånget
26 mar 2026 08:11 - Veijo Ojanperä
Det finska kvantsprånget

IQM i Espoo försöker sig på något som låter nästintill omöjligt: att bygga en av världens mest krävande maskiner – en supraledande kvantdator som kan konkurrera med jättar som IBM och Google.

Android tar över mer av bilen
25 mar 2026 15:16 - Jan Tångring
Android tar över mer av bilen

Aktivera sätesvärmaren och läs av däcktrycket direkt i bilens infotainmentskärm. Biltillverkare som använder AAOS (Android Automotive OS) som användargränssnitt får nu API:er till bilens egna funktioner.

Arms första egna chip är för AI-agenter
25 mar 2026 09:50 - Jan Tångring
Arms första egna chip är för AI-agenter

Första köparen, Meta, ska använda chipet, AGI, som motor i LLM-baserade agenter. AGI har 128 eller 136 Arm V3-kärnor och tillverkas av TSMC i 3 nm. 

Norsk elektronstråle utmanar ASML:s EUV-ljus
25 mar 2026 09:52 - Per Henricsson
Norsk elektronstråle utmanar ASML:s EUV-ljus

Den har betydligt kortare våglängd, drar mindre ström och är dessutom betydligt billigare. Norska Lace Lithography har tagit in 40 miljoner dollar för att utveckla tekniken som kan bryta ASML:s monopol på avancerad litiografi och dessutom göra halvledartillverkningen billigare.

