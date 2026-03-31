Svenskfinansierade datacenter i rymden

Svenska EQT tar rygg på Elon Musk och satsar på datacenter i rymden. Riskkapitalbolaget köper in sig i Starcloud som nyligen skickat upp en satellit utrustad med H100-chip från Nvidia.

Amerikanska Starcloud grundades så sent som i januari 2024 och har deltagit i den prestigefyllda Silicon Valley-acceleratorn Y Combinator. Precis som Elon Musk vill bolaget bygga datacenter för AI-beräkningar i rymden. Argumenten är desamma, massvis med energi från solen, inga tidsödande bygglov och problem med att dra fram elledningar.

Dock far det runt partiklar med högt energiinnehåll i rymden som måste hanteras för att inte förstöra beräkningarna.

Projektet kräver dock mycket kapital och Starcloud har fyllt på kassan med 170 miljoner dollar, motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor. En av de större investerarna var EQT ihop med amerikanska Benchmark Capital.

De första kommersiella uppskjutningarna ska ske först 2028 eller 2029 och företaget hoppas kunna konkurrera med traditionella datacenter under 2030-talet.

Elon Musk har via SpaceX ansökt hos amerikanska FCC om att placera upp till en miljon satelliter för datacenter i rymden. Det finns ingen tidsplan och han har också sagt att koncernen behöver en egen halvledarfabrik – en Terafab – för att fylla behovet av AI-kretsar. Varje satellit skulle kunna ha beräkningskapacitet motsvarande 100 kW.